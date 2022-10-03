https://sputniknews.com.tr/20221003/hadisenin-2-haftada-bosanabilmesine-avukatlardan-tepki-ayni-mahkeme-3-ay-sonraya-gun-veriyor-1061885294.html

Hadise'nin 2 haftada boşanabilmesine avukatlardan tepki: Aynı mahkeme 3 ay sonraya gün veriyor

Hadise'nin 2 haftada boşanabilmesine avukatlardan tepki: Aynı mahkeme 3 ay sonraya gün veriyor

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz'ün, 14 Eylül'de iş insanı Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası 30 Eylül'de bitti. Başka davalarda aynı mahkemenin 3 ay sonraya... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T07:54+0300

2022-10-03T07:54+0300

2022-10-03T07:54+0300

türkiye

hadise

boşanma davası

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Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı. 4 ay önce Mehmet Dinçerler'le nikah masasına oturan Hadise, sanat hayatını etkileyecek boyutta psikolojik baskıya maruz kaldığını iddia ederek boşanma davası açtı.Hadise Açıkgöz'ün 14 Eylül'de açtığı boşanma davası 30 Eylül'de bitti. 2 hafta içinde sonuçlanan davayı kamuoyuna Hadise'nin avukatı Öncel duyurdu. Öncel, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Müvekkil Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde açılan davada, boşanma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.'Aynı mahkemeden nisan ayında açılan dava için aralık ayına duruşma günü alınabiliyor'Davanın 'aşırı hızlı' sonuçlanması hukukçuların tepkisini çekti.Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre; aynı mahkemeye yapılan başka talepler için 3 ay sonraya gün alabilen avukatla da duruma itiraz edenler arasında. Avukat Abdullah Üsame Ceran, yoğun bir iş yükü altında olan yargının bir davayı 15 gün içinde bitirebilmesinin çok olağan olmadığı görüşünde."İş yükünün olmadığı ve davayla ilgili gerekli araştırma sürecini tamamlamış bir mahkeme elbette 15 günde davayı bitirebilir ama mevcut koşullarda 2 haftada duruşma günü alabilmek çok kolay değil" diyen avukat Ceran, bir başka meslektaşının aynı mahkemeden aralık ayına gün alabildiğini belirtti.Bir başka avukat ise Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde nisan ayında açtığı davanın duruşmasını aralık ayında alabildiğini söyledi.Öte yandan, avukatların tartıştığı bir diğer durum ise, 1 yıldan az evli kalan çiftlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmesinin önünde mevzuat engeli bulunması. Söz konusu hukuki engel nedeniyle davanın "çekişmeli" olarak açılması gerekiyor. Bazı avukatlar, tarafların duruşmaya tanık getirmesiyle süreç içinde davanın "anlaşmalı boşanmaya" evrilebileceği görüşünde. Ancak sistemin otomatik olarak verdiği duruşma gününün yine de 15 gün gibi kısa bir süre içinde verilmesi normal bir durum olarak değerlendirilmiyor. Hukukçular, normal seyri içinde duruşmanın 2023 yılı içinde gelebileceğini düşünüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220930/hadise-ve-mehmet-dincerler-bosandi-kimsenin-maddi-manevi-bir-talebi-olmadi-1061813273.html

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