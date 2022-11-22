EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz: Nükleer santralleri siber saldırılardan koruyacak sistem geliştirdik

“EÜAŞ Otomasyon sistemleri diye bizim EÜAŞ’ın geliştirmiş olduğu nükleer santral yönetmek için tasarladığımız bir dijital kontrol platformu var. Bu platformu kendi santrallerimize uygulayarak rüştünü ispatladık. Şu anda birinci santral ikinci santral derken 17’inci santralde uygulama yapıyoruz. Dünyanın en hızlı mikro işlemcisini kullanma ve de en hızlı çözümleme dediğimiz arıza analizini yapabildiğimiz kontrol sistemi EÜAŞ otomasyon sistemleri. Bunun da özel lansmanı yapacağız yakında. Sadece EOS’u (EÜAŞ Otomasyon sistemi) anlatacağımız bir lansman olacak. EÜAŞ otomasyon sistemleri dünyada sadece 4 ülkenin yapabildiği bizim de bunu başararak 5’inci ülke olduğumuz kontrol sistemidir. Amerika, Almanya, İsviçre ve Japonya 5’inci ülke Türkiye oldu. Bunun en önemli kritik alanı işin maddi boyutu muhakkak önemli ama en kritik alanı burası değil; biz bir yılda sadece EÜAŞ için 100 milyon dolara yakın bir tasarruf sağlayacak bir sistem geliştirmiş olduk. Kendi santrallerimize uygulayarak bu tasarrufu elde ediyoruz. Ama daha da önemlisi santrallerimizin dışarıdan herhangi bir manipülasyon ile siber saldırılara karşı koruma sistemi almak yerine bütün kodların bize ait olduğu, bütün gizli kapıların bizim olduğu yani kaynak kodlarının elimizde olduğu donanımı ile yazılımı ile her şey bize ait bir kontrol sistemi geliştirdik.”