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https://sputniknews.com.tr/20221122/ersan-kuneri-dizisi-dava-edilen-cem-yilmaz-ey-dernek-seni-ciddiyete-davet-ediyorum-1063717113.html
Erşan Kuneri dizisi dava edilen Cem Yılmaz: Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum
Erşan Kuneri dizisi dava edilen Cem Yılmaz: Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum
Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinde ‘alkol ve sigarayı özendirdiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği'ne yanıt verdi... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
cem yılmaz
erşan kuneri
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Cem Yılmaz, Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği’nin Erşan Kuneri dizisinde ‘alkol ve sigarayı özendirdiği’ gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla derneği ‘ciddiyete davet ederek’ şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221121/cem-yilmaza-ersan-kuneri-dizisi-icin-dava-acildi-bir-ozendirme-var-1063671780.html
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cem yılmaz, erşan kuneri, dava
cem yılmaz, erşan kuneri, dava

Erşan Kuneri dizisi dava edilen Cem Yılmaz: Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum

14:35 22.11.2022 (güncellendi: 15:11 22.11.2022)
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AA
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Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinde ‘alkol ve sigarayı özendirdiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği'ne yanıt verdi. Yılmaz, "Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum" dedi.
Cem Yılmaz, Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği’nin Erşan Kuneri dizisinde ‘alkol ve sigarayı özendirdiği’ gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.
Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla derneği ‘ciddiyete davet ederek’ şu ifadeleri kullandı:
"Bin dert var ama ben yine görevimi (!) yapayım. Bir dernek -25 yıldır yapıldığı gibi- beni, filmimi savcılığa şikayet etmiş! İddia da ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum. Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum ! Ama sen bilirsin."
Erşan Kuneri Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
YAŞAM
Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı: 'Bir özendirme var'
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