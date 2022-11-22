Erşan Kuneri dizisi dava edilen Cem Yılmaz: Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum

"Bin dert var ama ben yine görevimi (!) yapayım. Bir dernek -25 yıldır yapıldığı gibi- beni, filmimi savcılığa şikayet etmiş! İddia da ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum. Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum ! Ama sen bilirsin."