https://sputniknews.com.tr/20221121/cem-yilmaza-ersan-kuneri-dizisi-icin-dava-acildi-bir-ozendirme-var-1063671780.html

Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı: 'Bir özendirme var'

Cem Yılmaz’a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı: 'Bir özendirme var'

Cem Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı Erşan Kuneri dizisine dava açıldı. Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizisine alkol ve... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T10:44+0300

2022-11-21T10:44+0300

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yaşam

cem yılmaz

erşan kuneri

dava

sigara

dizi

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Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği, Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizisine alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:'En önemli başlama nedeni özendir'Dernek adına açıklama yapan Sarıay Dernek Başkanı Dr. Şahan Can Şahan, "Dünya nüfusu sıralamasında 18. sırada olduğumuz halde, sigara içenlerin sayısına baktığımızda 8. sıradayız. Bu kesinlikle uygun bir durum değil ve azaltılmalı. Yüzde 30’a yakın sigara içme oranı var. Sigara reklamı yasak ama gizli reklam dediğimiz bir uygulama var. Bu konuda da özellikle ünlüleri kullanıyorlar. Toplum buna göz yummamalı. Biz bu anlamda çocuklarımız, gençlerimiz için hak arayışındayız. Dava açtık Cem Yılmaz’a. Daha önce kurucu başkanımız rahmetli Orhan Kural hocamızla birlikte açtığımız davalarda marka belli değil, haksız rekabete girmez gibi tamamen alakasız cevaplar verildi. Bu defa böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Bir özendirme var. En önemli başlama nedenlerinden birisi özentidir. Bir insanın bir konuda bu kadar ısrarla tüm filmlere hoş gösterecek şekilde sigara sahnelerini koyması doğru değildir. Bu ancak bir maddi menfaat temin etmekle olur" dedi.Davaya Bakan Avukat Ekrem Çatalkaya da, filmlerde gizli karteller aracılığı ile haksız menfaat temin edildiğini düşündüklerini söyledi. Ayrıca dernek İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İhbarlar Ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü'ne dilekçe vererek Cem Yılmaz hakkında araştırma yapılmasını ve usulsüzlük olduğu tespit edilirse savcılığa ihbar edilmesini istedi.

https://sputniknews.com.tr/20221025/cem-yilmaz-yeni-filminin-cekimlerine-baslandigini-duyurdu--1062703605.html

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cem yılmaz, erşan kuneri, dava, sigara, dizi