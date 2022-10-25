https://sputniknews.com.tr/20221025/cem-yilmaz-yeni-filminin-cekimlerine-baslandigini-duyurdu--1062703605.html

Cem Yılmaz, yeni filminin çekimlerine başlandığını duyurdu

Cem Yılmaz, yeni filminin çekimlerine başlandığını duyurdu

Cem Yılmaz imzalı 'Ayzek ile Bir Gece' filminin çekimleri başladı. Film, Netflix'te izleyiciyle buluşacak. 25.10.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

cem yılmaz

netflix

netflix türkiye

film

çekim

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Cem Yılmaz sosyal, medya hesabından, 2019 yapımı 'Karakomik Filmler: 2 Arada' filminde canlandırdığı Ayzek karakterine odaklanan yeni filminin çekimlerine başladığını duyurduNetflix'te yayınlanacak olan 'Ayzek ile Bir Gece'nin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz'ın yanı sıra Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu yer alıyor.Filmin ilk duyurusunu geçtiğimiz Haziran ayının başında Instagram hesabından yapan Cem Yılmaz, "Ayzek'in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten 3 ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki sonra ne oldu? Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz" ifadelerine yer vermişti.

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