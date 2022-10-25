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https://sputniknews.com.tr/20221025/cem-yilmaz-yeni-filminin-cekimlerine-baslandigini-duyurdu--1062703605.html
Cem Yılmaz, yeni filminin çekimlerine başlandığını duyurdu
Cem Yılmaz, yeni filminin çekimlerine başlandığını duyurdu
Cem Yılmaz imzalı 'Ayzek ile Bir Gece' filminin çekimleri başladı. Film, Netflix'te izleyiciyle buluşacak. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T23:02+0300
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yaşam
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netflix
netflix türkiye
film
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Cem Yılmaz sosyal, medya hesabından, 2019 yapımı 'Karakomik Filmler: 2 Arada' filminde canlandırdığı Ayzek karakterine odaklanan yeni filminin çekimlerine başladığını duyurduNetflix'te yayınlanacak olan 'Ayzek ile Bir Gece'nin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz'ın yanı sıra Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu yer alıyor.Filmin ilk duyurusunu geçtiğimiz Haziran ayının başında Instagram hesabından yapan Cem Yılmaz, "Ayzek'in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten 3 ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki sonra ne oldu? Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz" ifadelerine yer vermişti.
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cem yılmaz, netflix, netflix türkiye, film, çekim
cem yılmaz, netflix, netflix türkiye, film, çekim

Cem Yılmaz, yeni filminin çekimlerine başlandığını duyurdu

23:02 25.10.2022
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AA
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Cem Yılmaz imzalı 'Ayzek ile Bir Gece' filminin çekimleri başladı. Film, Netflix'te izleyiciyle buluşacak.
Cem Yılmaz sosyal, medya hesabından, 2019 yapımı 'Karakomik Filmler: 2 Arada' filminde canlandırdığı Ayzek karakterine odaklanan yeni filminin çekimlerine başladığını duyurdu
Netflix'te yayınlanacak olan 'Ayzek ile Bir Gece'nin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz'ın yanı sıra Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu yer alıyor.
Filmin ilk duyurusunu geçtiğimiz Haziran ayının başında Instagram hesabından yapan Cem Yılmaz, "Ayzek'in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten 3 ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki sonra ne oldu? Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz" ifadelerine yer vermişti.
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