https://sputniknews.com.tr/20221011/can-yilmaz-ve-yegenini-haberleri-olmadan-siyasi-partiye-uye-yaptilar-1062204510.html
Can Yılmaz ve yeğenini haberleri olmadan siyasi partiye üye yaptılar
Can Yılmaz ve yeğenini haberleri olmadan siyasi partiye üye yaptılar
Haberi ve izni olmadan bir siyasi partiye üye yapılan Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, "Keşke bana da haber verseydiniz…" dedi. Yılmaz, yeğenin de aynı... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T21:32+0300
2022-10-11T21:32+0300
2022-10-11T21:33+0300
türkiye
can yılmaz
parti
cem yılmaz
e-devlet
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Komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haberi olmadan bir siyasi partiye üye yapıldığını belirtti.e-Devlet üzerinden bir siyasi partiye üye yapıldığını ifade eden Can Yılmaz, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Paylaşımında üyelikle ilgili ekran görüntüsü de paylaşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
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can yılmaz, parti, cem yılmaz, e-devlet
can yılmaz, parti, cem yılmaz, e-devlet
Can Yılmaz ve yeğenini haberleri olmadan siyasi partiye üye yaptılar
21:32 11.10.2022 (güncellendi: 21:33 11.10.2022) Abone ol
Haberi ve izni olmadan bir siyasi partiye üye yapılan Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, "Keşke bana da haber verseydiniz…" dedi. Yılmaz, yeğenin de aynı şekilde üye yapıldığını söyledi.
Komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haberi olmadan bir siyasi partiye üye yapıldığını belirtti.
e-Devlet üzerinden bir siyasi partiye üye yapıldığını ifade eden Can Yılmaz, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Paylaşımında üyelikle ilgili ekran görüntüsü de paylaşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
Siz de e-Devlet'e girip bakın bakalım, sizi hangi parti için uygun görmüş değerli yöneticiler? Hayırdır inşallah! Keşke bana da haber verseydiniz… Kimlik bilgilerini de usulden sakladım, döner söylediğim için çoktan çaldırmış olabilirim. Ben şanslıyım beni İstanbul'da tutmuşlar, yeğenim Mersin'e hiç gitmedi ama Mersin'de bir partiye gönül vermiş.