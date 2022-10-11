https://sputniknews.com.tr/20221011/can-yilmaz-ve-yegenini-haberleri-olmadan-siyasi-partiye-uye-yaptilar-1062204510.html

Can Yılmaz ve yeğenini haberleri olmadan siyasi partiye üye yaptılar

Can Yılmaz ve yeğenini haberleri olmadan siyasi partiye üye yaptılar

Haberi ve izni olmadan bir siyasi partiye üye yapılan Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, "Keşke bana da haber verseydiniz…" dedi. Yılmaz, yeğenin de aynı... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T21:32+0300

2022-10-11T21:32+0300

2022-10-11T21:33+0300

türkiye

can yılmaz

parti

cem yılmaz

e-devlet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062204621_59:0:1940:1058_1920x0_80_0_0_f8dd0c2e3ceec020960e5b2031b38784.jpg

Komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haberi olmadan bir siyasi partiye üye yapıldığını belirtti.e-Devlet üzerinden bir siyasi partiye üye yapıldığını ifade eden Can Yılmaz, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Paylaşımında üyelikle ilgili ekran görüntüsü de paylaşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

can yılmaz, parti, cem yılmaz, e-devlet