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Erdoğan: Bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini çok iyi biliyoruz
Erdoğan: Bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini çok iyi biliyoruz
Artvin Yusufeli Barajı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kılıç hava harekatına ilişkin konuştu. Operasyonun birkaç gündür uçak, top... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T14:48+0300
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türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, yusufeli, türkiye
recep tayyip erdoğan, yusufeli, türkiye

Erdoğan: Bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini çok iyi biliyoruz

14:48 22.11.2022 (güncellendi: 15:21 22.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Artvin Yusufeli Barajı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kılıç hava harekatına ilişkin konuştu. Operasyonun birkaç gündür uçak, top atışı ve SİHA'larla sürdüğünü belirten Erdoğan, "En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Yusufeli Barajı ve HES, 100 katlı bir gökdelene denk olan, ülkemizde ilk, dünyada 5. sırada yer almakta. Bir enerji sıkıntısı olsa, sadece burası bir buçuk yıl enerjiyi temin eder.
Barajın hikayesi bu akşam TRT'de yayınlanacak.
Togg'u teknoloji ve markalaşma alanında, Yusufeli Barajı'nı da altyapı konusunda Türkiye Yüzyılı'na girişin sembol projeleri olarak değerlendiriyorum.
Ziyaret ettiğimiz ülkelerde, bu başarıyı nasıl elde ettiğimiz soruluyor.
Biz bu kutlu mücadeleyi verirken, büyük Türkiye inşasını engelleme çabaları da sürüyor.
Bu topraklar asırlardır terör eylemi kılıfı altında sergilenen ihanete maruz kalmıştır.
Bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini çok iyi biliyoruz. Sabrımız çaresizliğimizden değil, sabrımız diplomasiye sonuna kadar riayet etme hassasiyetimizdir.
6 masumun hayatına mal olan alçak saldırıya cevabımızı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini yerle yeksan ederek verdik.
Karkamış'taki terör saldırısında 4 yaşında şehidimiz, 22 yaşında öğretmenimiz, bu kardeşlerimizin dökülen tek damla kanı dahi boşa gitmeyecek.
İnşaasına 21 Aralık 2012 tarihinde başlanan baraj, Artvin ile Erzurum arasında Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
TÜRKİYE
Yusufeli Barajı ve HES'i bugün açılıyor
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