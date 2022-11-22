Erdoğan: Bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini çok iyi biliyoruz

Yusufeli Barajı ve HES, 100 katlı bir gökdelene denk olan, ülkemizde ilk, dünyada 5. sırada yer almakta. Bir enerji sıkıntısı olsa, sadece burası bir buçuk yıl enerjiyi temin eder. Yusufeli Barajı ve HES, 100 katlı bir gökdelene denk olan, ülkemizde ilk, dünyada 5. sırada yer almakta. Bir enerji sıkıntısı olsa, sadece burası bir buçuk yıl enerjiyi temin eder.

Barajın hikayesi bu akşam TRT'de yayınlanacak. Barajın hikayesi bu akşam TRT'de yayınlanacak.

Togg'u teknoloji ve markalaşma alanında, Yusufeli Barajı'nı da altyapı konusunda Türkiye Yüzyılı'na girişin sembol projeleri olarak değerlendiriyorum. Togg'u teknoloji ve markalaşma alanında, Yusufeli Barajı'nı da altyapı konusunda Türkiye Yüzyılı'na girişin sembol projeleri olarak değerlendiriyorum.

Ziyaret ettiğimiz ülkelerde, bu başarıyı nasıl elde ettiğimiz soruluyor. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde, bu başarıyı nasıl elde ettiğimiz soruluyor.

Biz bu kutlu mücadeleyi verirken, büyük Türkiye inşasını engelleme çabaları da sürüyor. Biz bu kutlu mücadeleyi verirken, büyük Türkiye inşasını engelleme çabaları da sürüyor.

Bu topraklar asırlardır terör eylemi kılıfı altında sergilenen ihanete maruz kalmıştır. Bu topraklar asırlardır terör eylemi kılıfı altında sergilenen ihanete maruz kalmıştır.

Bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini çok iyi biliyoruz. Sabrımız çaresizliğimizden değil, sabrımız diplomasiye sonuna kadar riayet etme hassasiyetimizdir. Bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini çok iyi biliyoruz. Sabrımız çaresizliğimizden değil, sabrımız diplomasiye sonuna kadar riayet etme hassasiyetimizdir.

6 masumun hayatına mal olan alçak saldırıya cevabımızı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini yerle yeksan ederek verdik. 6 masumun hayatına mal olan alçak saldırıya cevabımızı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini yerle yeksan ederek verdik.