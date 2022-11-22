Yusufeli Barajı ve HES'i bugün açılıyor
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması beklenen törenle su tutmaya başlayacak.
275 metrelik gövde yüksekliği ile Türkiye'de birinci, dünyada beşinci olacak Yusufeli Barajı hizmete giriyor.
© İHA / ADEM GÜNGÖRİnşaasına 21 Aralık 2012 tarihinde başlanan baraj, Artvin ile Erzurum arasında Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.
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© İHA / ADEM GÜNGÖR
İnşaasına 21 Aralık 2012 tarihinde başlanan baraj, Artvin ile Erzurum arasında Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.
© İHA / ADEM GÜNGÖRYusufeli Barajı 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. 558 megavat kurulu gücüyle ekonomiye yılda 4,1 milyar liralık katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak.
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© İHA / ADEM GÜNGÖR
Yusufeli Barajı 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. 558 megavat kurulu gücüyle ekonomiye yılda 4,1 milyar liralık katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak.
© İHA / ADEM GÜNGÖROrta Çoruh Havzası'nda inşa edilen en büyük baraj olan dev tesis talvegden 220, temelden ise 275 metre yüksekliğe sahip. Barajın gövdesi, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde. Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olan baraj, devasa gövdesiyle yükseklik bakımından Türkiye'de birinci, dünyada 5'inci sırada yer alıyor.
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© İHA / ADEM GÜNGÖR
Orta Çoruh Havzası'nda inşa edilen en büyük baraj olan dev tesis talvegden 220, temelden ise 275 metre yüksekliğe sahip. Barajın gövdesi, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde. Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olan baraj, devasa gövdesiyle yükseklik bakımından Türkiye'de birinci, dünyada 5'inci sırada yer alıyor.
© İHA / ADEM GÜNGÖRDev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, Türkiye'nin HES potansiyelinin yaklaşık yüzde 2'si olan yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak.
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© İHA / ADEM GÜNGÖR
Dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, Türkiye'nin HES potansiyelinin yaklaşık yüzde 2'si olan yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak.
© İHA / ADEM GÜNGÖRBarajın gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlandı. Bu çift eğrilikli tasarım sayesinde barajın arkasındaki milyonlarca metreküplük suyun basıncı yamaçlara aktarılıyor ve gövdenin mukavemeti artırılıyor.
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© İHA / ADEM GÜNGÖR
Barajın gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlandı. Bu çift eğrilikli tasarım sayesinde barajın arkasındaki milyonlarca metreküplük suyun basıncı yamaçlara aktarılıyor ve gövdenin mukavemeti artırılıyor.
© İHA / ADEM GÜNGÖRYusufeli Barajı'nın gövdesinde, Artvin'den Edirne'ye kadar 13 metrelik platform genişliğinde yol yapılabilecek 4 milyon metreküp beton kullanıldı.
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© İHA / ADEM GÜNGÖR
Yusufeli Barajı'nın gövdesinde, Artvin'den Edirne'ye kadar 13 metrelik platform genişliğinde yol yapılabilecek 4 milyon metreküp beton kullanıldı.
© İHA / ADEM GÜNGÖRTarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, baraj inşası nedeniyle su altında kalacak alanlardan 5 bin 844 adet zeytin, dut, ceviz ve nar gibi boylu meyve ağacı, ağaç nakli metoduyla bulunduğu yerden alınarak Yusufeli ilçesinin kurulduğu yeni yerleşim yerindeki 300 dönümlük alana taşındı.
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© İHA / ADEM GÜNGÖR
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, baraj inşası nedeniyle su altında kalacak alanlardan 5 bin 844 adet zeytin, dut, ceviz ve nar gibi boylu meyve ağacı, ağaç nakli metoduyla bulunduğu yerden alınarak Yusufeli ilçesinin kurulduğu yeni yerleşim yerindeki 300 dönümlük alana taşındı.
© İHA / İHAAyrıca bölgeye 76 bin 788 adet ağaç ve fidan dikildi. Erozyona karşı da 480 dönüm alanda yürütülen taş kordon teras, galvanizli kafes tel teras ve örme çit teras çalışmaları bu yıl tamamlanacak.
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© İHA / İHA
Ayrıca bölgeye 76 bin 788 adet ağaç ve fidan dikildi. Erozyona karşı da 480 dönüm alanda yürütülen taş kordon teras, galvanizli kafes tel teras ve örme çit teras çalışmaları bu yıl tamamlanacak.