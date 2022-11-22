Yusufeli Barajı ve HES'i bugün açılıyor

© İHA / ADEM GÜNGÖR Yusufeli Barajı 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. 558 megavat kurulu gücüyle ekonomiye yılda 4,1 milyar liralık katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak.