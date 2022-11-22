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Erdoğan, ilahiyatçı Prof. Dr. Küçük'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı
Erdoğan, ilahiyatçı Prof. Dr. Küçük'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı
Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erdoğan ilahiyatçı Küçük'ün vefatının ardından taziye... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T09:36+0300
2022-11-22T09:40+0300
yaşam
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ilahiyat
din işleri yüksek kurulu
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Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Damadı Suat Mertoğlu, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük'ün, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini açıkladı.Erdoğan'dan taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Küçük için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:Küçük, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve öğretim üyeliğiyle, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı yapmıştı.Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun hem kuruculuğunu yapan hem de buralarda üye olarak görev alan Küçük, yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katıldı, çok sayıda kitap ile akademik çalışmaya imza attı. Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.
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türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ilahiyat, din işleri yüksek kurulu
türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ilahiyat, din işleri yüksek kurulu

Erdoğan, ilahiyatçı Prof. Dr. Küçük'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

09:36 22.11.2022 (güncellendi: 09:40 22.11.2022)
© Fotoğraf : Twitter Prof. Dr. Küçük
Prof. Dr. Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erdoğan ilahiyatçı Küçük'ün vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.
Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Damadı Suat Mertoğlu, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük'ün, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini açıkladı.

Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Küçük için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"İlmi ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın cenaze namazı bugün Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak ve naaşı Fatih Camii Haziresine defnedilecektir. Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun."
Küçük, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve öğretim üyeliğiyle, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı yapmıştı.
Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun hem kuruculuğunu yapan hem de buralarda üye olarak görev alan Küçük, yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katıldı, çok sayıda kitap ile akademik çalışmaya imza attı. Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.
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