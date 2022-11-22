https://sputniknews.com.tr/20221122/erdogan-ilahiyatci-prof-dr-kucukun-vefati-dolayisiyla-taziye-mesaji-yayimladi-1063704384.html

Erdoğan, ilahiyatçı Prof. Dr. Küçük'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Erdoğan, ilahiyatçı Prof. Dr. Küçük'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erdoğan ilahiyatçı Küçük'ün vefatının ardından taziye... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T09:36+0300

2022-11-22T09:36+0300

2022-11-22T09:40+0300

yaşam

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

ilahiyat

din işleri yüksek kurulu

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Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Damadı Suat Mertoğlu, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük'ün, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini açıkladı.Erdoğan'dan taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Küçük için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:Küçük, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve öğretim üyeliğiyle, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı yapmıştı.Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun hem kuruculuğunu yapan hem de buralarda üye olarak görev alan Küçük, yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katıldı, çok sayıda kitap ile akademik çalışmaya imza attı. Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.

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türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ilahiyat, din işleri yüksek kurulu