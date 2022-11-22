Erdoğan, ilahiyatçı Prof. Dr. Küçük'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı
09:36 22.11.2022 (güncellendi: 09:40 22.11.2022)
© Fotoğraf : Twitter Prof. Dr. Küçük
© Fotoğraf : Twitter
Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erdoğan ilahiyatçı Küçük'ün vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.
Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Damadı Suat Mertoğlu, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük'ün, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini açıkladı.
Erdoğan'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Küçük için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"İlmi ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın cenaze namazı bugün Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak ve naaşı Fatih Camii Haziresine defnedilecektir. Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun."
İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 22, 2022
Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/kwk7MEZ5My
Küçük, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve öğretim üyeliğiyle, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı yapmıştı.
Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun hem kuruculuğunu yapan hem de buralarda üye olarak görev alan Küçük, yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katıldı, çok sayıda kitap ile akademik çalışmaya imza attı. Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.