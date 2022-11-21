https://sputniknews.com.tr/20221121/bakan-ersoydan-trafik-kazasinda-hayatini-kaybeden-tiyatrocular-icin-taziye-mesaji-1063671068.html

Bakan Ersoy'dan trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatrocular için taziye mesajı

Bakan Ersoy'dan trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatrocular için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu yaşamını yitiren... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kaza

kaza sebebi

tiyatro

oyuncu

yerli oyuncu

mehmet nuri ersoy

bakan

taziye

vefat

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Bakan Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çorum'da sahneledikleri oyun sonrası Samsun'a dönen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti.Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Ersoy, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221121/amasyada-tiyatroculari-tasiyan-arac-kaza-yapti-3-olu-8-yarali-1063666908.html

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kaza, kaza sebebi, tiyatro, oyuncu, yerli oyuncu, mehmet nuri ersoy, bakan, taziye, vefat