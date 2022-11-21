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https://sputniknews.com.tr/20221121/bakan-ersoydan-trafik-kazasinda-hayatini-kaybeden-tiyatrocular-icin-taziye-mesaji-1063671068.html
Bakan Ersoy'dan trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatrocular için taziye mesajı
Bakan Ersoy'dan trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatrocular için taziye mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu yaşamını yitiren... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T10:30+0300
2022-11-21T10:30+0300
türkiye
kaza
kaza sebebi
tiyatro
oyuncu
yerli oyuncu
mehmet nuri ersoy
bakan
taziye
vefat
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Bakan Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çorum'da sahneledikleri oyun sonrası Samsun'a dönen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti.Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Ersoy, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221121/amasyada-tiyatroculari-tasiyan-arac-kaza-yapti-3-olu-8-yarali-1063666908.html
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kaza, kaza sebebi, tiyatro, oyuncu, yerli oyuncu, mehmet nuri ersoy, bakan, taziye, vefat
kaza, kaza sebebi, tiyatro, oyuncu, yerli oyuncu, mehmet nuri ersoy, bakan, taziye, vefat

Bakan Ersoy'dan trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatrocular için taziye mesajı

10:30 21.11.2022
© AAMehmet Nuri Ersoy
Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© AA
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu yaşamını yitiren tiyatrocuların ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.
Bakan Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çorum'da sahneledikleri oyun sonrası Samsun'a dönen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Ersoy, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.
Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.
Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
TÜRKİYE
Amasya’da tiyatrocuları taşıyan araç kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı
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