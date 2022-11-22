https://sputniknews.com.tr/20221122/cinde-fabrika-yangini-en-az-36-kisi-oldu--1063702111.html
Çin'de fabrika yangını: En az 36 kişi öldü
Çin'de fabrika yangını: En az 36 kişi öldü
Çin'in Henan eyaletinde bir fabrikada çıkan yangında en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T05:21+0300
2022-11-22T05:21+0300
2022-11-22T05:21+0300
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Pekin merkezli resmi haber ajansı CGTN, Çin'in Henan eyaletinin Anyang kentinde bulunan fabrikada yangın çıktığını duyurdu. Ajansın aktardığına göre, yangında şimdiye kadar en az 36 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 2 kişi ise kayıp.Yetkililer yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
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çin, çin halk cumhuriyeti, yangın, henan
çin, çin halk cumhuriyeti, yangın, henan
Çin'de fabrika yangını: En az 36 kişi öldü
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Çin'in Henan eyaletinde bir fabrikada çıkan yangında en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Pekin merkezli resmi haber ajansı CGTN, Çin'in Henan eyaletinin Anyang kentinde bulunan fabrikada yangın çıktığını duyurdu.
Ajansın aktardığına göre, yangında şimdiye kadar en az 36 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 2 kişi ise kayıp.
Yetkililer yangının kontrol altına alındığını açıkladı.