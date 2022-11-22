Bakan Dönmez: Yusufeli Barajı ekonomimize yaklaşık 5 milyar liralık katkı sağlayacak

"Elektrik üretimimizin yüzde 20'sini Türkiye'nin dört bir yanına dağılan 750 HES santrallerinden karşılıyoruz. Türkiye bugün HES kurulu gücü ile Avrupa'da ikinci, dünyada dokuzunda sırada. Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle ifade ettiği gibi, 'Su akar Türk bakar.' devri kapandı, 'Su akar Türk yapar.' devri başladı. HES'lerin sadece inşaatında değil, burada kullandığımızın teknolojilerin yerleştirilmesinde de büyük bir aşama kaydettik. HES üretimi için en önemli parça olan jeneratör, türbin ve elektrik otomasyon sistemleri artık EÜAŞ mühendisleri tarafından karşılanıyor. Sadece HES'ler için değil, yenilenebilir enerjinin diğer aşamalarında da daha önce yurt dışından ithal ettiğimiz pek çok ürünü artık yerli imkanlarla kendi mühendislerimiz ile geliştiriyoruz ve hizmete alıyoruz. Bu ne ilk ne de son. Bundan sonra başka yenilenebilir enerji kaynakları ile büyümeye gelişmeye devam edeceğiz."