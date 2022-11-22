https://sputniknews.com.tr/20221122/amasyada-3-oyuncunun-hayatini-kaybettigi-kazada-yaralanan-oyuncu-ceyhun-fersoy-taburcu-edildi-1063732146.html
Amasya'da 3 tiyatrocunun hayatını kaybettiği kazada yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy taburcu edildi
Amasya'da 3 tiyatrocunun hayatını kaybettiği kazada yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy taburcu edildi
Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir tıra arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy, tamamlanan tedavisinin ardından taburcu... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T22:31+0300
2022-11-22T22:31+0300
2022-11-22T22:39+0300
kaza
türkiye
ceyhun fersoy
taburcu
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Merzifon'da TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tamamlanan tedavisi sonrası, akşam saatlerinde taburcu edildi.Fersoy, kentten ayrılarak uçakla İstanbul'a gitti. Kazadan yaralı kurtulan, Burak Gülçebi'nin aynı hastane servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221122/trafik-kazasinda-yaralanan-oyuncu-sergen-deveci-ameliyata-alindi-1063725502.html
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kaza, ceyhun fersoy , taburcu
Amasya'da 3 tiyatrocunun hayatını kaybettiği kazada yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy taburcu edildi
22:31 22.11.2022 (güncellendi: 22:39 22.11.2022) Abone ol
Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir tıra arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy, tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Merzifon'da TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tamamlanan tedavisi sonrası, akşam saatlerinde taburcu edildi.
Fersoy, kentten ayrılarak uçakla İstanbul'a gitti. Kazadan yaralı kurtulan, Burak Gülçebi'nin aynı hastane servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.