https://sputniknews.com.tr/20221122/abdde-bir-arac-apple-magazasina-daldi-1-olu-16-yarali-1063697908.html

ABD'de bir araç Apple mağazasına daldı: 1 ölü, 16 yaralı

ABD'de bir araç Apple mağazasına daldı: 1 ölü, 16 yaralı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir aracın Apple mağazasına dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Boston kentinde bir araç Apple mağazasına daldı. Boston şehrinin yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Hingham şehrinde yerel saatle 10.45 sularında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.Hingham'daki yerel bir alışveriş merkezinde yer alan Apple mağazasının önü olay sonrasında acil durum ekipleri tarafından kordon altına alındı.Polis Şefi Dave Jones yapığı açıklamada, "Koyu renkli bir SUV cam bir pencereden belirsiz bir hızla geçerek çok sayıda kişiye çarptı" ifadelerini kullanarak, kazanın nedeninin araştırıldığını aktardı.Kaza sırasında mağazada kaç kişinin olduğu ve araç sürücüsünün durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

https://sputniknews.com.tr/20220827/hollandada-kamyon-sokak-partisine-daldi-4-olu-8-yarali-1060477428.html

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abd, boston, apple, mağaza, araba, araba kazası