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ABD'de bir araç Apple mağazasına daldı: 1 ölü, 16 yaralı
ABD'de bir araç Apple mağazasına daldı: 1 ölü, 16 yaralı
ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir aracın Apple mağazasına dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Boston kentinde bir araç Apple mağazasına daldı. Boston şehrinin yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Hingham şehrinde yerel saatle 10.45 sularında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.Hingham'daki yerel bir alışveriş merkezinde yer alan Apple mağazasının önü olay sonrasında acil durum ekipleri tarafından kordon altına alındı.Polis Şefi Dave Jones yapığı açıklamada, "Koyu renkli bir SUV cam bir pencereden belirsiz bir hızla geçerek çok sayıda kişiye çarptı" ifadelerini kullanarak, kazanın nedeninin araştırıldığını aktardı.Kaza sırasında mağazada kaç kişinin olduğu ve araç sürücüsünün durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220827/hollandada-kamyon-sokak-partisine-daldi-4-olu-8-yarali-1060477428.html
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abd, boston, apple, mağaza, araba, araba kazası
abd, boston, apple, mağaza, araba, araba kazası

ABD'de bir araç Apple mağazasına daldı: 1 ölü, 16 yaralı

00:11 22.11.2022
© AP Photo / Steven SenneABD'nin Massachusetts eyaletinde bir aracın Apple mağazasına dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir aracın Apple mağazasına dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Steven Senne
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir aracın Apple mağazasına dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Boston kentinde bir araç Apple mağazasına daldı.
Boston şehrinin yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Hingham şehrinde yerel saatle 10.45 sularında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
Hingham'daki yerel bir alışveriş merkezinde yer alan Apple mağazasının önü olay sonrasında acil durum ekipleri tarafından kordon altına alındı.
Polis Şefi Dave Jones yapığı açıklamada, "Koyu renkli bir SUV cam bir pencereden belirsiz bir hızla geçerek çok sayıda kişiye çarptı" ifadelerini kullanarak, kazanın nedeninin araştırıldığını aktardı.
Kaza sırasında mağazada kaç kişinin olduğu ve araç sürücüsünün durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
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