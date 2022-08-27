https://sputniknews.com.tr/20220827/hollandada-kamyon-sokak-partisine-daldi-4-olu-8-yarali-1060477428.html

Hollanda'da kamyon sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı

Hollanda'da kamyon sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı

Hollanda'nın Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T23:17+0300

2022-08-27T23:17+0300

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dünya

hollanda

kamyon

kaza

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Hollanda'nın Güney Hollanda eyaletindeki Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyon, sokak partisine daldı.Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin ise yaralandığını bildirdi.Olayda yara almadan kurtulan kamyon şoförü, polis tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Aracın frenlerinin bozulduğu ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tahmin ediliyor.

hollanda

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hollanda, kamyon, kaza