https://sputniknews.com.tr/20220827/hollandada-kamyon-sokak-partisine-daldi-4-olu-8-yarali-1060477428.html
Hollanda'da kamyon sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı
Hollanda'da kamyon sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı
Hollanda'nın Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T23:17+0300
2022-08-27T23:17+0300
2022-08-27T23:17+0300
dünya
hollanda
kamyon
kaza
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Hollanda'nın Güney Hollanda eyaletindeki Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyon, sokak partisine daldı.Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin ise yaralandığını bildirdi.Olayda yara almadan kurtulan kamyon şoförü, polis tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Aracın frenlerinin bozulduğu ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tahmin ediliyor.
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hollanda, kamyon, kaza
Hollanda'da kamyon sokak partisine daldı: 4 ölü, 8 yaralı
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Hollanda'nın Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Hollanda'nın Güney Hollanda eyaletindeki Nieuw Beijerland bölgesinde bir kamyon, sokak partisine daldı.
Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Olayda yara almadan kurtulan kamyon şoförü, polis tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Aracın frenlerinin bozulduğu ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tahmin ediliyor.