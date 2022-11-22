https://sputniknews.com.tr/20221122/ab-komisyonundan-dogalgazda-tavan-fiyat-uygulanmasi-teklifi-1063733617.html

AB Komisyonu'ndan doğalgazda tavan fiyat uygulanması teklifi

AB Komisyonu'ndan doğalgazda tavan fiyat uygulanması teklifi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vadeli doğalgaz fiyatında megavatsaat başına 275 avro tavan fiyat uygulanmasını teklif etti. 22.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-22T23:32+0300

2022-11-22T23:32+0300

2022-11-22T23:48+0300

avrupa'da enerji krizi

ab

ab komisyonu

doğalgaz

tavan fiyat

teklif

ukrayna krizi

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AB Komisyonu'nun hazırladığı teklife göre, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontratına tavan fiyat uygulanacak.Komisyon'un açıklamasında, söz konusu tavan fiyatın megavatsaat başına 275 euro düzeyinde olacağı belirtildi.AB ülkelerinin enerji bakanları, Komisyon’un söz konusu teklifini değerlendirmek üzere 24 Kasım’da bir araya gelecekler.Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizi nedeniyle AB ülkeleri son dönemde doğalgaza yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor.TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 euro'ya kadar çıkarken bugün ise 119.5 euro'dan işlem görüyor.Rusya: Tavan fiyatına uyacak ülkelere petrol satmayacağızRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol ve petrol ürünlerini sağlamayacaklarını ve sevkiyatları piyasa koşullarına uyan ülkelere yönlendireceklerini veya üretimi kısacaklarını belirtmişti.21 Kasım'da yaptığı açıklamada Novak, "Tavan fiyatı ilkesine başvuracak ülkelere petrol ve petrol ürünlerini arz etmeyi planlamıyoruz ve sevkiyatları, piyasa odaklı partnerlere yönlendireceğiz veya üretimi kısacağız" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20221121/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-tavan-fiyatina-uyacak-ulkelere-petrol-satmayacagiz-1063694944.html

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ab, ab komisyonu, doğalgaz, tavan fiyat, teklif, ukrayna krizi