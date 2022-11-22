https://sputniknews.com.tr/20221122/ab-komisyonundan-dogalgazda-tavan-fiyat-uygulanmasi-teklifi-1063733617.html
AB Komisyonu'ndan doğalgazda tavan fiyat uygulanması teklifi
AB Komisyonu'ndan doğalgazda tavan fiyat uygulanması teklifi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vadeli doğalgaz fiyatında megavatsaat başına 275 avro tavan fiyat uygulanmasını teklif etti. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T23:32+0300
2022-11-22T23:32+0300
2022-11-22T23:48+0300
avrupa'da enerji krizi
ab
ab komisyonu
doğalgaz
tavan fiyat
teklif
ukrayna krizi
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AB Komisyonu'nun hazırladığı teklife göre, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontratına tavan fiyat uygulanacak.Komisyon'un açıklamasında, söz konusu tavan fiyatın megavatsaat başına 275 euro düzeyinde olacağı belirtildi.AB ülkelerinin enerji bakanları, Komisyon’un söz konusu teklifini değerlendirmek üzere 24 Kasım’da bir araya gelecekler.Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizi nedeniyle AB ülkeleri son dönemde doğalgaza yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor.TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 euro'ya kadar çıkarken bugün ise 119.5 euro'dan işlem görüyor.Rusya: Tavan fiyatına uyacak ülkelere petrol satmayacağızRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol ve petrol ürünlerini sağlamayacaklarını ve sevkiyatları piyasa koşullarına uyan ülkelere yönlendireceklerini veya üretimi kısacaklarını belirtmişti.21 Kasım'da yaptığı açıklamada Novak, "Tavan fiyatı ilkesine başvuracak ülkelere petrol ve petrol ürünlerini arz etmeyi planlamıyoruz ve sevkiyatları, piyasa odaklı partnerlere yönlendireceğiz veya üretimi kısacağız" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221121/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-tavan-fiyatina-uyacak-ulkelere-petrol-satmayacagiz-1063694944.html
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ab, ab komisyonu, doğalgaz, tavan fiyat, teklif, ukrayna krizi
ab, ab komisyonu, doğalgaz, tavan fiyat, teklif, ukrayna krizi
AB Komisyonu'ndan doğalgazda tavan fiyat uygulanması teklifi
23:32 22.11.2022 (güncellendi: 23:48 22.11.2022) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vadeli doğalgaz fiyatında megavatsaat başına 275 avro tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.
AB Komisyonu'nun hazırladığı teklife göre, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontratına tavan fiyat uygulanacak.
Komisyon'un açıklamasında, söz konusu tavan fiyatın megavatsaat başına 275 euro düzeyinde olacağı belirtildi.
AB ülkelerinin enerji bakanları, Komisyon’un söz konusu teklifini değerlendirmek üzere 24 Kasım’da bir araya gelecekler.
Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizi nedeniyle AB ülkeleri son dönemde doğalgaza yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor.
TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 euro'ya kadar çıkarken bugün ise 119.5 euro'dan işlem görüyor.
Rusya: Tavan fiyatına uyacak ülkelere petrol satmayacağız
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol ve petrol ürünlerini sağlamayacaklarını ve sevkiyatları piyasa koşullarına uyan ülkelere yönlendireceklerini veya üretimi kısacaklarını belirtmişti.
21 Kasım'da yaptığı açıklamada Novak, "Tavan fiyatı ilkesine başvuracak ülkelere petrol ve petrol ürünlerini arz etmeyi planlamıyoruz ve sevkiyatları, piyasa odaklı partnerlere yönlendireceğiz veya üretimi kısacağız" demişti.