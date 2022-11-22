Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221122/ab-komisyonundan-dogalgazda-tavan-fiyat-uygulanmasi-teklifi-1063733617.html
AB Komisyonu'ndan doğalgazda tavan fiyat uygulanması teklifi
AB Komisyonu'ndan doğalgazda tavan fiyat uygulanması teklifi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vadeli doğalgaz fiyatında megavatsaat başına 275 avro tavan fiyat uygulanmasını teklif etti. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T23:32+0300
2022-11-22T23:48+0300
avrupa'da enerji krizi
ab
ab komisyonu
doğalgaz
tavan fiyat
teklif
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062301489_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_65a37cb0ede097a06daed82a7243ac78.jpg
AB Komisyonu'nun hazırladığı teklife göre, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontratına tavan fiyat uygulanacak.Komisyon'un açıklamasında, söz konusu tavan fiyatın megavatsaat başına 275 euro düzeyinde olacağı belirtildi.AB ülkelerinin enerji bakanları, Komisyon’un söz konusu teklifini değerlendirmek üzere 24 Kasım’da bir araya gelecekler.Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizi nedeniyle AB ülkeleri son dönemde doğalgaza yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor.TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 euro'ya kadar çıkarken bugün ise 119.5 euro'dan işlem görüyor.Rusya: Tavan fiyatına uyacak ülkelere petrol satmayacağızRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol ve petrol ürünlerini sağlamayacaklarını ve sevkiyatları piyasa koşullarına uyan ülkelere yönlendireceklerini veya üretimi kısacaklarını belirtmişti.21 Kasım'da yaptığı açıklamada Novak, "Tavan fiyatı ilkesine başvuracak ülkelere petrol ve petrol ürünlerini arz etmeyi planlamıyoruz ve sevkiyatları, piyasa odaklı partnerlere yönlendireceğiz veya üretimi kısacağız" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221121/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-tavan-fiyatina-uyacak-ulkelere-petrol-satmayacagiz-1063694944.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062301489_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_d5ef92f4353fbf0dc64483fe1362c64f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ab, ab komisyonu, doğalgaz, tavan fiyat, teklif, ukrayna krizi
ab, ab komisyonu, doğalgaz, tavan fiyat, teklif, ukrayna krizi

AB Komisyonu'ndan doğalgazda tavan fiyat uygulanması teklifi

23:32 22.11.2022 (güncellendi: 23:48 22.11.2022)
© Sputnik / Максим Богодвид / Multimedya arşivine gidinDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vadeli doğalgaz fiyatında megavatsaat başına 275 avro tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.
AB Komisyonu'nun hazırladığı teklife göre, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontratına tavan fiyat uygulanacak.
Komisyon'un açıklamasında, söz konusu tavan fiyatın megavatsaat başına 275 euro düzeyinde olacağı belirtildi.
AB ülkelerinin enerji bakanları, Komisyon’un söz konusu teklifini değerlendirmek üzere 24 Kasım’da bir araya gelecekler.
Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizi nedeniyle AB ülkeleri son dönemde doğalgaza yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor.
TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 euro'ya kadar çıkarken bugün ise 119.5 euro'dan işlem görüyor.

Rusya: Tavan fiyatına uyacak ülkelere petrol satmayacağız

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol ve petrol ürünlerini sağlamayacaklarını ve sevkiyatları piyasa koşullarına uyan ülkelere yönlendireceklerini veya üretimi kısacaklarını belirtmişti.
21 Kasım'da yaptığı açıklamada Novak, "Tavan fiyatı ilkesine başvuracak ülkelere petrol ve petrol ürünlerini arz etmeyi planlamıyoruz ve sevkiyatları, piyasa odaklı partnerlere yönlendireceğiz veya üretimi kısacağız" demişti.
Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
EKONOMİ
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Tavan fiyatına uyacak ülkelere petrol satmayacağız
21 Kasım, 22:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала