https://sputniknews.com.tr/20221121/yolcu-yolunda-gerekte-haftanin-gundemi-1063724022.html
Yolcu Yolunda Gerek'te haftanın gündemi
Yolcu Yolunda Gerek'te haftanın gündemi
Enver Aysever, Yolcu Yolunda Gerek'te dinleyicileriyle birlikte haftanın gündemini değerlendirdi. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T17:47+0300
2022-11-21T17:47+0300
2022-11-22T17:58+0300
yolcu yolunda gerek
hıncal uluç
defne joy foster
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21.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
21.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Gazeteci Hıncal Uluç'un hayatını kaybetmesi, ölümünden sonra çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Uluç'un 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster hakkında söylediği sözler yeniden gündeme geldi.
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2022
Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
hıncal uluç, defne joy foster, аудио
hıncal uluç, defne joy foster, аудио
Yolcu Yolunda Gerek'te haftanın gündemi
17:47 21.11.2022 (güncellendi: 17:58 22.11.2022) Abone ol
Enver Aysever, Yolcu Yolunda Gerek'te dinleyicileriyle birlikte haftanın gündemini değerlendirdi.
Gazeteci Hıncal Uluç'un hayatını kaybetmesi, ölümünden sonra çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.
Uluç'un 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster hakkında söylediği sözler yeniden gündeme geldi.