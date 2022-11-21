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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221121/yolcu-yolunda-gerekte-haftanin-gundemi-1063724022.html
Yolcu Yolunda Gerek'te haftanın gündemi
Yolcu Yolunda Gerek'te haftanın gündemi
Enver Aysever, Yolcu Yolunda Gerek'te dinleyicileriyle birlikte haftanın gündemini değerlendirdi. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T17:47+0300
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yolcu yolunda gerek
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21.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
21.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Gazeteci Hıncal Uluç'un hayatını kaybetmesi, ölümünden sonra çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Uluç'un 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster hakkında söylediği sözler yeniden gündeme geldi.
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Enver Aysever
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hıncal uluç, defne joy foster, аудио
hıncal uluç, defne joy foster, аудио

Yolcu Yolunda Gerek'te haftanın gündemi

17:47 21.11.2022 (güncellendi: 17:58 22.11.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
21.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Enver Aysever, Yolcu Yolunda Gerek'te dinleyicileriyle birlikte haftanın gündemini değerlendirdi.
Gazeteci Hıncal Uluç'un hayatını kaybetmesi, ölümünden sonra çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.
Uluç'un 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster hakkında söylediği sözler yeniden gündeme geldi.
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