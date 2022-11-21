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Şanlıurfa’da etkinliklere 15 gün kısıtlama
Şanlıurfa’da etkinliklere 15 gün kısıtlama
Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan kararla il genelinde 15 gün boyunca etkinliklere kısıtlama getirildi. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T00:47+0300
2022-11-21T00:47+0300
türkiye
şanlıurfa
şanlıurfa valiliği
yasak
operasyon
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Şanlıurfa Valiliği yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonların 'provoke edilebileceği' gerekçesiyle il geneli ve tüm ilçelerde 15 gün boyunca eylem, yürüyüş, basın açıklaması, stant kurma gibi birçok etkinliğe kısıtlama getirildiğini duyurdu.Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetleri minimize edilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile 'Ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak' kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği tespit edilmiştir.Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi çerçevesindeki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma, ve benzeri eylemler ile etkinlikler düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem ve etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 19. maddesine istinaden 21 Kasım 2022 saat 00.01’den 05 Aralık 2022 saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."
https://sputniknews.com.tr/20221120/tsk-suriye-ve-kuzey-iraka-hava-harekati-baslati-1063644071.html
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şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, yasak, operasyon
şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, yasak, operasyon

Şanlıurfa’da etkinliklere 15 gün kısıtlama

00:47 21.11.2022
© Fotoğraf : TwitterŞanlıurfa Valiliği
Şanlıurfa Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan kararla il genelinde 15 gün boyunca etkinliklere kısıtlama getirildi.
Şanlıurfa Valiliği yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonların 'provoke edilebileceği' gerekçesiyle il geneli ve tüm ilçelerde 15 gün boyunca eylem, yürüyüş, basın açıklaması, stant kurma gibi birçok etkinliğe kısıtlama getirildiğini duyurdu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetleri minimize edilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile 'Ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak' kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği tespit edilmiştir.
Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi çerçevesindeki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma, ve benzeri eylemler ile etkinlikler düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem ve etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 19. maddesine istinaden 21 Kasım 2022 saat 00.01’den 05 Aralık 2022 saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."
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