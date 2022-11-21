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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221121/polonya-enerji-guvenligi-icin-komur-kullanimini-savunuyor-1063670556.html
Polonya enerji güvenliği için kömür kullanımını savunuyor
Polonya enerji güvenliği için kömür kullanımını savunuyor
Polonya Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin, ülkenin enerji güvenliği için gerekli adımların atıldığını belirterek, "Enerji güvenliğinin temeli olduğu sürece kömür... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T10:03+0300
2022-11-21T10:04+0300
avrupa'da enerji krizi
kömür
polonya
enerji
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Sasin, Güney Kore ve ABD ile yapılan nükleer santral anlaşmalarına değinerek, bu anlaşmaların Polonya'nın güvenilir bir ülke olduğuna örnek teşkil ettiğini vurguladı.Ukrayna ihtilafı nedeniyle enerji krizi yaşandığına işaret eden Sasin, "Enerji krizi dönemi, devletin piyasa mekanizmalarına müdahale etmesi gerektiği anlamına gelir. Aksi takdirde bireysel tüketiciler ve işletmeler için enerji fiyatı o kadar yükselir ki bu karşılanamaz hale gelir. Bu nedenle gerekli önlemleri aldık" değerlendirmesinde bulundu.Sasin, kömürün ihtiyaç duyulan her yerde bulunmasını sağlamak için adımlar attıklarını vurgulayarak, "Savaşın patlak vermesinden hemen sonra devlete ait şirketler aracılığıyla kömür ithalatını artırmaya başladık. Enerji güvenliğinin temeli olduğu sürece kömür çıkarmaya uzun yıllar devam edeceğiz. Yerel yönetimler de ülkede kömür dağıtım sürecine katkıda bulunuyor. Gerekli adımlar atılıyor" diye konuştu.Rusya'dan doğalgaz alımını tamamen durduran Polonya'nın enerji sepetinde kömür önemli yer tutuyor.İklim hedeflerine uygun adım atmamakla suçlanan Polonyalı yetkililer, kriz döneminde emisyon endişelerinin ertelenmesi gerektiğini ve hedeflere sadık olduklarını savunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/polonyada-komure-tavan-fiyat-getirildi-1063019044.html
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kömür, polonya, enerji
kömür, polonya, enerji

Polonya enerji güvenliği için kömür kullanımını savunuyor

10:03 21.11.2022 (güncellendi: 10:04 21.11.2022)
© AAkömür
kömür - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© AA
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Polonya Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin, ülkenin enerji güvenliği için gerekli adımların atıldığını belirterek, "Enerji güvenliğinin temeli olduğu sürece kömür çıkarmaya uzun yıllar devam edeceğiz" dedi.
Sasin, Güney Kore ve ABD ile yapılan nükleer santral anlaşmalarına değinerek, bu anlaşmaların Polonya'nın güvenilir bir ülke olduğuna örnek teşkil ettiğini vurguladı.
Ukrayna ihtilafı nedeniyle enerji krizi yaşandığına işaret eden Sasin, "Enerji krizi dönemi, devletin piyasa mekanizmalarına müdahale etmesi gerektiği anlamına gelir. Aksi takdirde bireysel tüketiciler ve işletmeler için enerji fiyatı o kadar yükselir ki bu karşılanamaz hale gelir. Bu nedenle gerekli önlemleri aldık" değerlendirmesinde bulundu.
Sasin, kömürün ihtiyaç duyulan her yerde bulunmasını sağlamak için adımlar attıklarını vurgulayarak, "Savaşın patlak vermesinden hemen sonra devlete ait şirketler aracılığıyla kömür ithalatını artırmaya başladık. Enerji güvenliğinin temeli olduğu sürece kömür çıkarmaya uzun yıllar devam edeceğiz. Yerel yönetimler de ülkede kömür dağıtım sürecine katkıda bulunuyor. Gerekli adımlar atılıyor" diye konuştu.
Rusya'dan doğalgaz alımını tamamen durduran Polonya'nın enerji sepetinde kömür önemli yer tutuyor.
İklim hedeflerine uygun adım atmamakla suçlanan Polonyalı yetkililer, kriz döneminde emisyon endişelerinin ertelenmesi gerektiğini ve hedeflere sadık olduklarını savunuyor.
Kömür - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
Avrupa'da enerji krizi
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