https://sputniknews.com.tr/20221103/polonyada-komure-tavan-fiyat-getirildi-1063019044.html

Polonya'da kömüre tavan fiyat getirildi

Polonya'da kömüre tavan fiyat getirildi

Polonya'da enerji maliyetlerindeki artışın etkilerini azaltmak ülke çapında bir ton kömürün tavan fiyatı 2 bin zloti (425 euro) olarak belirlendi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T11:14+0300

2022-11-03T11:14+0300

2022-11-03T11:14+0300

avrupa'da enerji krizi

kömür

polonya

tavan fiyat

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Polonya'da kömür fiyatına sınırlama getirildi. Ülke çapında bir ton kömürün tavan fiyatı 2 bin zloti (425 euro) olarak belirlenirken, söz konusu kömürün satış ve dağıtımı ise yalnızca yerel yönetimler ve onlara bağlı şirketler eliyle gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın imzasıyla bugün yürürlüğe giren yasaya göre ülkede kömür satışı ve dağıtımı için yalnızca yerel yönetimlere ve onlara bağlı şirketlere yetki verildi.Yerel yönetimlerin ithalatçı firmalardan satın alacağı kömürün tonunun 1500 zloti'yi (320 euro) geçemeyeceği belirtilirken, vatandaşın kömürün tonu için yerel yönetimlere ödeyeceği rakam ise 2 bin zlotiyi geçemeyecek.Kömür satın almak isteyen vatandaşların bağlı bulundukları yerel yönetimlere dilekçeyle başvurması gerekirken, kömür ithalatçısı firmaların söz konusu fiyat sınırlaması dolayısıyla uğrayacakları zarar ise Kovid-19 ile Mücadele Fonu'ndan karşılanacak. 023 yılında ithalatçı firmalara yapılacak ödemelere ise 4.9 milyar zloti (10.5 milyar euro) sınırlaması getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221102/almanya-2023ten-itibaren-dogalgaz-ve-elektrige-tavan-fiyat-uygulayacak-1062986026.html

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kömür, polonya, tavan fiyat