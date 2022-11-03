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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/polonyada-komure-tavan-fiyat-getirildi-1063019044.html
Polonya'da kömüre tavan fiyat getirildi
Polonya'da kömüre tavan fiyat getirildi
Polonya'da enerji maliyetlerindeki artışın etkilerini azaltmak ülke çapında bir ton kömürün tavan fiyatı 2 bin zloti (425 euro) olarak belirlendi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T11:14+0300
2022-11-03T11:14+0300
avrupa'da enerji krizi
kömür
polonya
tavan fiyat
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Polonya'da kömür fiyatına sınırlama getirildi. Ülke çapında bir ton kömürün tavan fiyatı 2 bin zloti (425 euro) olarak belirlenirken, söz konusu kömürün satış ve dağıtımı ise yalnızca yerel yönetimler ve onlara bağlı şirketler eliyle gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın imzasıyla bugün yürürlüğe giren yasaya göre ülkede kömür satışı ve dağıtımı için yalnızca yerel yönetimlere ve onlara bağlı şirketlere yetki verildi.Yerel yönetimlerin ithalatçı firmalardan satın alacağı kömürün tonunun 1500 zloti'yi (320 euro) geçemeyeceği belirtilirken, vatandaşın kömürün tonu için yerel yönetimlere ödeyeceği rakam ise 2 bin zlotiyi geçemeyecek.Kömür satın almak isteyen vatandaşların bağlı bulundukları yerel yönetimlere dilekçeyle başvurması gerekirken, kömür ithalatçısı firmaların söz konusu fiyat sınırlaması dolayısıyla uğrayacakları zarar ise Kovid-19 ile Mücadele Fonu'ndan karşılanacak. 023 yılında ithalatçı firmalara yapılacak ödemelere ise 4.9 milyar zloti (10.5 milyar euro) sınırlaması getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221102/almanya-2023ten-itibaren-dogalgaz-ve-elektrige-tavan-fiyat-uygulayacak-1062986026.html
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kömür, polonya, tavan fiyat
kömür, polonya, tavan fiyat

Polonya'da kömüre tavan fiyat getirildi

11:14 03.11.2022
© AFP 2022 / Ed JONESKömür
Kömür - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / Ed JONES
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Polonya'da enerji maliyetlerindeki artışın etkilerini azaltmak ülke çapında bir ton kömürün tavan fiyatı 2 bin zloti (425 euro) olarak belirlendi.
Polonya'da kömür fiyatına sınırlama getirildi. Ülke çapında bir ton kömürün tavan fiyatı 2 bin zloti (425 euro) olarak belirlenirken, söz konusu kömürün satış ve dağıtımı ise yalnızca yerel yönetimler ve onlara bağlı şirketler eliyle gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın imzasıyla bugün yürürlüğe giren yasaya göre ülkede kömür satışı ve dağıtımı için yalnızca yerel yönetimlere ve onlara bağlı şirketlere yetki verildi.
Yerel yönetimlerin ithalatçı firmalardan satın alacağı kömürün tonunun 1500 zloti'yi (320 euro) geçemeyeceği belirtilirken, vatandaşın kömürün tonu için yerel yönetimlere ödeyeceği rakam ise 2 bin zlotiyi geçemeyecek.
Kömür satın almak isteyen vatandaşların bağlı bulundukları yerel yönetimlere dilekçeyle başvurması gerekirken, kömür ithalatçısı firmaların söz konusu fiyat sınırlaması dolayısıyla uğrayacakları zarar ise Kovid-19 ile Mücadele Fonu'ndan karşılanacak.
023 yılında ithalatçı firmalara yapılacak ödemelere ise 4.9 milyar zloti (10.5 milyar euro) sınırlaması getirildi.
Enerji - Doğalgaz - Gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
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