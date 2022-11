Nusret’ten Mikonos’ta yeni eğlence merkezi

https://sputniknews.com.tr/20221121/nusretten-mikonosta-yeni-eglence-merkezi-1063671192.html

Dünyaca ünlü et restoranları ile tanınan Türk iş insanı Nusret, Yunanistan’ın meşhur Mikonos adasında yeni mağazasını duyuran bir video yükledi. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

Nusret, Mikonos’taki restoranını çok amaçlı bir eğlence mekanına dönüştürmeyi ve yazları adada adını daha da önemli yerlere taşımayı hedefliyor.Mikonos’taki restoranının sezonluk cirosu 11 milyon euro'yu aşan Nusret’in hemen yanında hazırlıkları süren kulübüyle birlikte her iki mağazasının cirosunun 20 milyon euro'yu aşarak Mikonos’un Nammos gibi büyük sahil restoranlarıyla eşit düzeyde rekabet edeceği tahmin ediliyor.Nusret Gökçe, birkaç gün önce izinlerle ilgili usul sorunlarını sona erdirmek ve yeni eğlence merkezinin çalışmalarına başlamak için Mikonos'taydı.Aynı zamanda Gökçe, Chora'nın yukarısında yer alan, restoran yakınlarında bulunan ve 2.2 milyon euro'ya satın aldığı evin tadilatını üstlenen inşaat mühendisleriyle bir araya geldi.Evin bulunduğu rezidans, restorana sadece üç dakikalık yürüme mesafesinde.Nusret Gökçe’nin Türkiye’deki restoranlarının yanı sıra Dubai, Abu Dabi, Doha, Miami, New York, Londra ve Mikonos’ta et restoranları bulunuyor.

