https://sputniknews.com.tr/20221118/abu-dabide-nusrete-giden-bir-grup-3-milyon-hesap-odedi-150-bin-lira-bahsis-birakti-1063602356.html

Abu Dabi’de Nusret'e giden bir grup, 3 milyon TL değerinde hesap ödedi

Abu Dabi’de Nusret'e giden bir grup, 3 milyon TL değerinde hesap ödedi

Nusret'in Abu Dabi şubesinde bir grubun, 3 milyon TL değerinde hesap ödediği ortaya çıktı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T14:54+0300

2022-11-18T14:54+0300

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dünya

nusret

abu dabi

hesap

fatura

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Dünya çapında 'Saltbae' olarak tanına Şef ve girişimci Nusret Gökçe, Instagram hesabından Abu Dabi'deki restoranından bir fatura yayınladı. Faturada, bir grup müşterinin 17 Kasım tarihinde restoranda 615.65 Dirhem (3 milyon 117 bin TL) ödediği görülüyor. Nusret, faturayı "Kalite asla pahalı değildir" notuyla paylaştı.Nusret'in Abu Dabi'deki restoranı, Formula 1 ve Katar 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde çok sayıda ünlünün ve iş insanının uğrak yeri haline geldi. F1 pilotu Lewis Hamilton da, Dave ve Usher'in yer aldığı konserle startı verilen Abu Dhabi Grand Prix'inde "Unutulmaz bir gece" notuyla Nusret'in restoranından fotoğraf paylaşmıştı.

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nusret, abu dabi, hesap, fatura