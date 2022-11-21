https://sputniknews.com.tr/20221121/mhp-komsum-nasilsin-ziyaretlerine-baslayacak-1063695796.html

MHP, 'Komşum Nasılsın?' ziyaretlerine başlayacak

MHP, 'Komşum Nasılsın?' ziyaretlerine başlayacak

MHP'li Semih Yalçın, parti kadrolarının, 'Cumhur İttifakı'nın hedeflerini ve muhalefetin tutumunu milletle yakından paylaşmak' amacıyla yarından itibaren... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T22:34+0300

2022-11-21T22:34+0300

2022-11-21T22:34+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

semih yalçın

seçim

ziyaret

cumhur ittifakı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin, Haziran 2023'te yapılacak seçimler dolayısıyla şubatta başlattığı halkla buluşma ve toplumsal danışma toplantılarını sürdürdüğünü belirtti.Hem ülke gündeminin hem de uluslararası alanda olup bitenlerin parti tarafından hassasiyetle ve yakından takip edildiğini savunan Yalçın, "2023 seçimlerine yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde şimdiye kadar yurt çapında 'Anlatma ve Aydınlatma' toplantıları, 'Köyüm Benim' başlıklı taşra ve kırsal ziyaretleri, 'Aday Belli Karar Net' temalı açık hava toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bütün bu etkinliklerde milletimizce partimize ve kadrolarımıza gösterilen alaka ve teveccüh, heyecanımızı kamçılamış, çalışma azmimizi artırmıştır" ifadesini kullandı.Yalçın, Türkiye ve dünyadaki duruma ilişkin toplumsal farkındalığı güçlendirmek, Cumhur İttifakı'nın hedeflerini ve muhalefetin durumunu milletle yakından paylaşmak amacıyla yeni bir faaliyet programı uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirerek, şunları kaydetti:Mahalle ve semtlerde, apartman ve sitelerde gerçekleştirilecek buluşmaların, kimi zaman hususi ev ziyaretleri kimi zaman da birkaç hanenin bir araya geleceği 'mütevazı toplantılar' şeklinde olacağını aktaran Yalçın, "(Komşum Nasılsın?) ziyaretlerinin sohbet gündeminde, ekonomik sorunlardan iç politikaya, uluslararası ilişkilerden terörle mücadeleye, Cumhur İttifakı'nın başarılarından muhalefetin ahval-i perişanına kadar bütün hususlar yer alacaktır" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221120/mhp-lideri-bahceliden-pence-kilic-hava-harekati-aciklamasi-vakit-hesap-vaktidir-1063655660.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın, seçim, ziyaret, cumhur ittifakı