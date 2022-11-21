https://sputniknews.com.tr/20221121/kolombiyada-ucak-yerlesim-bolgesine-dustu-8-olu-1063694444.html
Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü: 8 ölü
Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü: 8 ölü
Kolombiya’nın Medellin şehrinde küçük uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T21:56+0300
2022-11-21T21:56+0300
2022-11-21T21:56+0300
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Kolombiya’nın Medellin şehrinde sabah saatlerinde küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 4 evde hasar meydana geldi. Sağlık ekipleri, hayatını kaybedenlerin uçakta seyahat eden 6 yolcu ile 2 mürettebat olduğunu belirtti.Medellin Belediye Başkanı Daniel Quintero yaptığı açıklamada, uçağın şehirdeki Olaya Herrera Havaalanı’ndan kalkış yaptıktan sonra motor arızası yaşadığını ve iniş yapmak üzere havaalanına dönerken düştüğünü ifade etti.Kolombiya Sivil Havacılık yetkilileri, uçağın Wings Trade Support şirketine ait olduğunu ve özel seyahatler için kiralandığını aktararak, kazanın nedeninin havacılık uzmanları tarafından araştırıldığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221120/israilden-katara-ilk-dogrudan-ucak-seferi-gerceklesti-1063653433.html
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kolombiya, medellin, uçak, yerleşim, yerleşim yeri, ölü, kaza
kolombiya, medellin, uçak, yerleşim, yerleşim yeri, ölü, kaza
Kolombiya’da uçak yerleşim bölgesine düştü: 8 ölü
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Kolombiya’nın Medellin şehrinde küçük uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya’nın Medellin şehrinde sabah saatlerinde küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 4 evde hasar meydana geldi.
Sağlık ekipleri, hayatını kaybedenlerin uçakta seyahat eden 6 yolcu ile 2 mürettebat olduğunu belirtti.
Medellin Belediye Başkanı Daniel Quintero yaptığı açıklamada, uçağın şehirdeki Olaya Herrera Havaalanı’ndan kalkış yaptıktan sonra motor arızası yaşadığını ve iniş yapmak üzere havaalanına dönerken düştüğünü ifade etti.
Kolombiya Sivil Havacılık yetkilileri, uçağın Wings Trade Support şirketine ait olduğunu ve özel seyahatler için kiralandığını aktararak, kazanın nedeninin havacılık uzmanları tarafından araştırıldığını belirtti.