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https://sputniknews.com.tr/20221120/israilden-katara-ilk-dogrudan-ucak-seferi-gerceklesti-1063653433.html
İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi gerçekleşti
İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi gerçekleşti
İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'ndan Katar’ın başkenti Doha'ya ilk doğrudan uçuş gerçekleşti. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T15:20+0300
2022-11-20T15:20+0300
dünya
israil
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yolcu uçağı
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Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanı'ndan kalkan, FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılacak İsraillileri taşıyan TUS Hava Yollarına ait ilk tarifeli uçak Doha Havaalanı'na hareket etti. Uçak yerel saatle 10.55’te kalktı. Dünya Kupası organizasyonu boyunca Tel Aviv-Doha arasında gidiş-dönüş 6 sefer planlandı. Uçuşlar, İran yerine Suudi Arabistan hava sahası üzerinden yapılacak.İsrail Başbakanı Yair Lapid, 10 Kasım’da yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşlarının Dünya Kupası’na katılmak için ilk kez Katar’a doğrudan uçabilecekleri ve Doha’da geçici diplomatik ofis açtıklarını duyurmuştu. Diplomatik ofisin, turnuva dolayısıyla Katar'a giden İsrail vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri sağlamak için fiziki olarak bu ülkede bulunacağı belirtilmişti.
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israil, katar, yolcu uçağı
israil, katar, yolcu uçağı

İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi gerçekleşti

15:20 20.11.2022
© AAİsrail'den Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası için doğrudan ilk uçuş gerçekleşti. Özel bir şirkete ait yolcu uçağı, başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan başkent Doha'ya doğru hareket etti.
İsrail'den Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası için doğrudan ilk uçuş gerçekleşti. Özel bir şirkete ait yolcu uçağı, başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan başkent Doha'ya doğru hareket etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AA
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İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'ndan Katar’ın başkenti Doha'ya ilk doğrudan uçuş gerçekleşti.
Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanı'ndan kalkan, FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılacak İsraillileri taşıyan TUS Hava Yollarına ait ilk tarifeli uçak Doha Havaalanı'na hareket etti. Uçak yerel saatle 10.55’te kalktı. Dünya Kupası organizasyonu boyunca Tel Aviv-Doha arasında gidiş-dönüş 6 sefer planlandı. Uçuşlar, İran yerine Suudi Arabistan hava sahası üzerinden yapılacak.
İsrail Başbakanı Yair Lapid, 10 Kasım’da yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşlarının Dünya Kupası’na katılmak için ilk kez Katar’a doğrudan uçabilecekleri ve Doha’da geçici diplomatik ofis açtıklarını duyurmuştu. Diplomatik ofisin, turnuva dolayısıyla Katar'a giden İsrail vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri sağlamak için fiziki olarak bu ülkede bulunacağı belirtilmişti.
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