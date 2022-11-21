https://sputniknews.com.tr/20221121/karaismailoglu-ankara-sivas-hizli-tren-hattiyla-seyahat-suresi-12-saatten-2-saate-dusecek-1063683413.html
Karaismailoğlu: Ankara-Sivas hızlı tren hattıyla seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek
Karaismailoğlu: Ankara-Sivas hızlı tren hattıyla seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının altyapı çalışmalarında yüzde 99.67 fiziki ilerleme sağladıklarını, "Proje 2023 yılı Nisan ayında... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T15:09+0300
2022-11-21T15:09+0300
2022-11-21T15:40+0300
adil karaismailoğlu
sivas
türkiye
yüksek hızlı tren (yht)
ankara
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye'nin altyapı sistemlerini büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, artık yeni bir ulaşım çağına girildiğini ifade etti.Bakanlığın faaliyet alanlarının tümünün, Türkiye’nin bütünsel kalkınması için gereken altyapının temel ayaklarını oluşturduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında çok büyük ve önemli projeleri 1 trilyon 653 milyar 451 milyon lira yatırım yaparak hayata geçirdiklerini söyledi.Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulabilmesi için alternatif finansman kaynaklarını da değerlendirdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, toplam 374.7 milyar liralık Kamu-Özel İş Birliği projesini başlattıklarını, söz konusu yatırımların yüzde 83’ünün tamamlandığını belirtti.Yapımı devam eden Kamu Özel Sektör İş Birliği projeleri ile 63.7 milyar lira daha yatırımı Türkiye'ye kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Yatırım portföyümüzde 3 bin 342 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 991 milyar 476 milyon lira. Bu projelerde yaklaşık 447 milyar 595 milyonluk nakdi gerçekleşme sağladık" diye konuştu.Karaismailoğlu, 20 yılda demir yollarına toplam 346.6 milyar lira yatırım yaptıklarını vurgulayarak, Türkiye'yi hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdıklarını söyledi.Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir İpek Yolu üzerinden Çin’den Türkiye'ye ulaşan ve Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya giden tarihi İpek Yolu’nu, demir yolu olarak canlandırdıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Rusya Ukrayna savaşı sonrası verimsiz hale gelen kuzey hat olarak bilinen demir yolu hattında, Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen taşımanın önemli bir kısmının ülkemiz üzerinden orta koridor vasıtası ile gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi.Karaismailoğlu, hızlı tren ağını geliştirme çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20221113/bakan-karaismailoglu-avrasya-tunelinden-gecis-rekoru-kirildi-1063382878.html
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adil karaismailoğlu, sivas, yüksek hızlı tren (yht), ankara
adil karaismailoğlu, sivas, yüksek hızlı tren (yht), ankara
Karaismailoğlu: Ankara-Sivas hızlı tren hattıyla seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek
15:09 21.11.2022 (güncellendi: 15:40 21.11.2022) Abone ol
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının altyapı çalışmalarında yüzde 99.67 fiziki ilerleme sağladıklarını, "Proje 2023 yılı Nisan ayında tamamlandığında seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye'nin altyapı sistemlerini büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, artık yeni bir ulaşım çağına girildiğini ifade etti.
Bakanlığın faaliyet alanlarının tümünün, Türkiye’nin bütünsel kalkınması için gereken altyapının temel ayaklarını oluşturduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında çok büyük ve önemli projeleri 1 trilyon 653 milyar 451 milyon lira yatırım yaparak hayata geçirdiklerini söyledi.
Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulabilmesi için alternatif finansman kaynaklarını da değerlendirdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, toplam 374.7 milyar liralık Kamu-Özel İş Birliği projesini başlattıklarını, söz konusu yatırımların yüzde 83’ünün tamamlandığını belirtti.
Yapımı devam eden Kamu Özel Sektör İş Birliği projeleri ile 63.7 milyar lira daha yatırımı Türkiye'ye kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Yatırım portföyümüzde 3 bin 342 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 991 milyar 476 milyon lira. Bu projelerde yaklaşık 447 milyar 595 milyonluk nakdi gerçekleşme sağladık" diye konuştu.
Karaismailoğlu, 20 yılda demir yollarına toplam 346.6 milyar lira yatırım yaptıklarını vurgulayarak, Türkiye'yi hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdıklarını söyledi.
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir İpek Yolu üzerinden Çin’den Türkiye'ye ulaşan ve Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya giden tarihi İpek Yolu’nu, demir yolu olarak canlandırdıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Rusya Ukrayna savaşı sonrası verimsiz hale gelen kuzey hat olarak bilinen demir yolu hattında, Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen taşımanın önemli bir kısmının ülkemiz üzerinden orta koridor vasıtası ile gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi.
Karaismailoğlu, hızlı tren ağını geliştirme çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Ankara-Sivas hızlı tren hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 99,67 fiziki ilerleme sağladık. Kısmi olarak test ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandı. Proje 2023 yılı Nisan ayında tamamlandığında seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek. Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı, altyapı çalışmalarında yüzde 54 fiziksel ilerleme kaydettik. Ankara-İzmir arasında demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. Bittiğinde 508 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13.5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz. Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı altyapı çalışmalarında yüzde 86 ilerleme sağladık. Ankara-İstanbul hızlı tren hattına bağlantılı olarak 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattını üstyapı inşasına başladık. Konya-Karaman Hızlı Tren hattını hizmete sunduk. Karaman-Ulukışla arasında ise altyapı çalışmalarını tamamladık ve üstyapı yapım çalışmalarında yüzde 55 fiziki ilerleme sağladık. Mersin’den Gaziantep’e uzanan hızlı tren hattımızda da çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje ile Mersin-Adana ile Gaziantep arasında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattımızın da ihalesini yaptık. Sözleşmesini imzaladık. Gebze-YSS Köprüsü- İstanbul Havalimanı-Halkalı Hızlı Tren Projemizin de üzerinde önemle duruyoruz."