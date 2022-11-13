https://sputniknews.com.tr/20221113/bakan-karaismailoglu-avrasya-tunelinden-gecis-rekoru-kirildi-1063382878.html

Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'nden geçiş rekoru kırıldı

Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'nden geçiş rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 Kasım Çarşamba günü Avrasya Tüneli'nden 71 bin 110 araç geçişiyle yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

adil karaismailoğlu

avrasya tüneli

rekor

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En son 27 Ekim'de 70 bin 121 araçla bu yılın en yüksek geçiş rakamına ulaşılan Avrasya Tüneli'nde rekorun tazelendiğini aktaran Karaismailoğlu, "Avrasya Tüneli'nde 9 Kasım Çarşamba günü 71 bin 110 araç geçişiyle yeni bir geçiş rekoru kırıldı. 2022 yılı için hesaplanan 70 bin 223 birim araçlık günlük trafik garanti rakamı aşıldı" ifadelerini kullandı. 22 Aralık 2016'da hizmete açılan tünelden bugüne kadar toplam 94.5 milyon aracın geçtiğini belirten Karaismailoğlu, 1 Mayıs itibarıyla Avrasya Tüneli'nin motosiklet kullanıcılarına da açıldığını, bu tarihten itibaren toplam 266 bin motosikletin geçiş yaptığı bilgisini verdi.

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adil karaismailoğlu, avrasya tüneli, rekor