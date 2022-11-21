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https://sputniknews.com.tr/20221121/istanbulda-deniz-ulasimina-hava-muhalefeti-engeli-1063669316.html
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T09:03+0300
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istanbul
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istanbul şehir hatları aş
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Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti dolayısıyla Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221121/meteoroloji-saat-verip-uyardi-istanbul-dahil-17-ile-sari-kodlu-uyari-1063667637.html
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istanbul, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur
istanbul, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

09:03 21.11.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEİstanbul - Boğaz - vapur - Karaköy
İstanbul - Boğaz - vapur - Karaköy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti dolayısıyla Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.
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