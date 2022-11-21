https://sputniknews.com.tr/20221121/meteoroloji-saat-verip-uyardi-istanbul-dahil-17-ile-sari-kodlu-uyari-1063667637.html

Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul dahil 17 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul dahil 17 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji 21 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T06:56+0300

2022-11-21T06:56+0300

2022-11-21T06:56+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Sinop hariç) Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırşehir, Aksaray, Karaman illeri ve Konya'nın güney çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Kırklareli ve Edirne ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Ege’nin kuzey kıyılarında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla Kıyı Ege’nin tamamında etkili olarak İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın batısında kuvvetli (25-55 kg/m²), Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51- 85 kg/ m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Rüzgârın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-90 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.MARMARAÇok bulutlu, batı kesimlerden başlamak üzere zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Kırklareli ve Edirne çevrelerinde, gece saatlerinde İstanbul'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 25°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 21°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece saatlerinde kuzey çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 25°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıEGEÇok bulutlu, kıyı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla ile Manisa'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve şiddetli, yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 18°CÇok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 23°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 22°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 17°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin, gece saatlerinde Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 25°CParçalı bulutluANTALYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 20°CParçalı bulutluISPARTA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Kırşehir, Aksaray, Karaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında ve doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 18°CÇok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 20°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 18°CÇok bulutlu, gece saatlerinde güney çevreleri sağanak yağışlıYOZGAT °C, 16°CÇok bulutluBATI KARADENİZÇok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 16°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 21°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 17°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 26°CÇok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 19°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 23°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ELAZIĞ °C, 15°CParçalı bulutluERZURUM °C, 13°CParçalı bulutluKARS °C, 14°CParçalı bulutluVAN °C, 15°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 17°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 18°CParçalı bulutluSİİRT °C, 20°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 19°CAz bulutlu

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