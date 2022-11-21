https://sputniknews.com.tr/20221121/iranda-dunya-kupasi-karikatur-sergisi-acildi-1063665809.html

İran'da Dünya Kupası Karikatür Sergisi açıldı

İran'da Dünya Kupası Karikatür Sergisi açıldı

İran'ın başkenti Tahran'daki Ebulfezl Ali Galerisi'nde Dünya Kupası Uluslararası Futbol Çizim ve Karikatür Sergisi açıldı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T04:45+0300

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yaşam

dünya kupası

iran

karikatür

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sergi

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Serginin açılış törenine Görsel Sanatlar Merkezi Sekreteri Mesud Şucai, İran Sanat Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Furuzanfer, serginin jüri üyeliğini yapan tasarımcı karikatürist Mesud Necabeti ve kültür sanat yetkilileri ile sanatseverler katıldı.Görsel Sanatlar Merkezi Sekreteri Şucai, serginin Dünya Kupası Uluslararası Futbol Çizim ve Karikatür Yarışması'nda başarı elde eden eserlerden oluştuğunu söyledi.72 ülkeden 579 sanatçı Yarışma fikrinin bahar aylarında olgunlaştığını, yaz aylarında ise yarışma çağrısı yaptıklarını belirten Şucai, yarışmaya 72 ülkeden 579 sanatçının 508'i karikatür, 228'i çizim olmak üzere 1736 çalışmayla katıldığını ifade etti.Şucai, 106 İranlı sanatçının 600 eserle bu yarışmaya başvuru yaptığını, İran'dan sonra en çok başvurunun Türkiye'den olduğunu belirtti.Türkiye'den 160 eser Türkiye'den 33 sanatçının yaklaşık 160 eser ile yarışmaya katılmasından memnun olduklarını dile getiren Şucai, bunu, yarışmaları için bir 'itibar göstergesi' olarak değerlendirdiklerinin altını çizerek Türk sanatçılara teşekkür etti.Şucai, Dünya Kupası Uluslararası Futbol Çizim ve Karikatür Yarışması'nda başarı elde eden ve sergilenmeyi hak eden eserlerin, galeri haricinde ayrıca şehir reklam panoları, kamusal alanlar, şehir terminalleri ve metro istasyonlarında da sergileneceğini sözlerine ekledi.Türkiye'den yarışmaya katılan sanatçılardan Murat Şeker, Ümit Müfit, Sadık Pala, Oğuz Gürel, Bayram Bağcı, Özcan Çalışkan, Mete Ağaoğlu, Bülent Oktay, Cemalettin Güzeloğlu, Can Büyükmehmetoğlu'nun eserleri ana salonlarda sergilendi.Ümit Müfit'in, 'çocukların kırılan camdan içeri giren topunu patlatmaya çalışan kızgın mahalleli'yi tasvir ettiği eseri ziyaretçilerden ilgi gördü.Birbirinden ilginç çalışmaların yer aldığı karikatür ve çizim sergisi 21 Kasım-5 Aralık tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretlere açık olacak.

https://sputniknews.com.tr/20221120/2022-fifa-dunya-kupasi-acilis-maciyla-basladi-katar-0-2-ekvador-1063659815.html

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