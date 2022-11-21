https://sputniknews.com.tr/20221121/hazine-tahvil-ihalesinde-19-milyar-lira-borclandi-1063685926.html

Hazine, tahvil ihalesinde 1.9 milyar lira borçlandı

Hazine, tahvil ihalesinde 1.9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1.9 milyar lira borçlanmaya gitti. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T16:06+0300

2022-11-21T16:06+0300

2022-11-21T16:06+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine

türk lirası

borç

tahvil

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 919.5 milyon lira borçlanmaya gitti.Bakanlık ihalede, 4 yıl (1274 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 4 oldu.Nominal teklifin 2 milyar 920 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 425 milyon lira, net satış 1 milyar 319,5 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 811 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.Hazine böylece piyasaya 1 milyar 919,5 milyon lira borçlandı.

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hazine ve maliye bakanlığı, hazine, türk lirası, borç, tahvil