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https://sputniknews.com.tr/20221121/hazine-tahvil-ihalesinde-19-milyar-lira-borclandi-1063685926.html
Hazine, tahvil ihalesinde 1.9 milyar lira borçlandı
Hazine, tahvil ihalesinde 1.9 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1.9 milyar lira borçlanmaya gitti. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T16:06+0300
2022-11-21T16:06+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine
türk lirası
borç
tahvil
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 919.5 milyon lira borçlanmaya gitti.Bakanlık ihalede, 4 yıl (1274 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 4 oldu.Nominal teklifin 2 milyar 920 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 425 milyon lira, net satış 1 milyar 319,5 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 811 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.Hazine böylece piyasaya 1 milyar 919,5 milyon lira borçlandı.
https://sputniknews.com.tr/20221110/hazine-ve-maliye-bakanliginin-2023-yili-butcesi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1063305086.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine, türk lirası, borç, tahvil
hazine ve maliye bakanlığı, hazine, türk lirası, borç, tahvil

Hazine, tahvil ihalesinde 1.9 milyar lira borçlandı

16:06 21.11.2022
© DHAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© DHA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1.9 milyar lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 919.5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ihalede, 4 yıl (1274 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 4 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 920 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 425 milyon lira, net satış 1 milyar 319,5 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 811 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 1 milyar 919,5 milyon lira borçlandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
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