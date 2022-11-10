https://sputniknews.com.tr/20221110/hazine-ve-maliye-bakanliginin-2023-yili-butcesi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1063305086.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bakanlıklarının 2023 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiğini açıkladı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T21:04+0300

2022-11-10T21:04+0300

2022-11-10T21:09+0300

hazine ve maliye bakanlığı

tbmm plan ve bütçe komisyonu

nureddin nebati

türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiğini duyurdu.Bakan Nebati açıklamasında "Bakanlığımızın 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Türkiye Yüzyılı’ndaki ilk bütçemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221110/bakan-nebatiden-faiz-ve-enflasyon-aciklamasi-1063302720.html

türkiye

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hazine ve maliye bakanlığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu, nureddin nebati