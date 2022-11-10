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https://sputniknews.com.tr/20221110/hazine-ve-maliye-bakanliginin-2023-yili-butcesi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1063305086.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bakanlıklarının 2023 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiğini açıkladı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T21:04+0300
2022-11-10T21:09+0300
hazine ve maliye bakanlığı
tbmm plan ve bütçe komisyonu
nureddin nebati
türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiğini duyurdu.Bakan Nebati açıklamasında "Bakanlığımızın 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Türkiye Yüzyılı’ndaki ilk bütçemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221110/bakan-nebatiden-faiz-ve-enflasyon-aciklamasi-1063302720.html
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hazine ve maliye bakanlığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu, nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu, nureddin nebati

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

21:04 10.11.2022 (güncellendi: 21:09 10.11.2022)
© AATBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Hazine ve Maliye Bakanlığı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bakanlıklarının 2023 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiğini duyurdu.
Bakan Nebati açıklamasında "Bakanlığımızın 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Türkiye Yüzyılı’ndaki ilk bütçemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
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