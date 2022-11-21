Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı, 750 bin Togg'un elektrik ihtiyacını karşılayabilir

"Türkiye açısından önemli ve mega bir proje. Bu mega projeyi mega yapan bazı vasıflar var. Bunların başında 558 megavatlık gücü geliyor. Ayrıca 1,9 milyar kilovat saatlik elektrik üretiyor olacak ve Antalya'nın enerji ihtiyacı karşılanabilecek. Bu barajdan 750 bin adet TOGG otomobilin elektrik ihtiyacının karşılanabileceğini düşünelim. Böylelikte de bu barajın ne kadar önemli olduğunu ifade etmiş olalım. Yusufeli Barajı, Türkiye'nin hidroelektrik alanında gücünün yüzde 2'sini tek başına karşılayacak. Türkiye'nin belki yeraltı zenginlikleri yok ama hidroelektrik gücü var. 2002'de baraj sayısı 276 iken bugün 930'a kadar çıktı. Ayrıca yine 2002 yılında 133 milyar metreküp depolama alanı olan barajlarımızın bugün büyüklüğü 183 milyar metreküpe kadar çıktı."