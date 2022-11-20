https://sputniknews.com.tr/20221120/yusufeli-baraji-22-kasimda-acilacak-1063652009.html

Yusufeli Barajı 22 Kasım'da açılacak

Yusufeli Barajı 22 Kasım'da açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Baraj projesi kapsamında Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşkesi ve kara yolunun bir bölümü sular altında kalacağı... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T14:15+0300

2022-11-20T14:15+0300

2022-11-20T14:15+0300

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adil karaismailoğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin ile Erzurum arasında yapılan Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları'yla ilgili yazılı açıklama yaptı.Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nın 22 Kasım'da açılacağını bildiren Karasimailoğlu, şunları kaydetti:'2 bin 188 metre uzunluğunda 4 teknolojik köprü yaptık'Karaismailoğlu, 100 yılda yapılacak projeleri 20 yıla sığdırdıklarına işaret etti. 2003'te Türkiye genelindeki bütün tünellerin uzunluğunun sadece 50 kilometre olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şu anda Yusufeli Barajı'nın etrafında 56,7 kilometrelik tünel inşa edildiği bilgisini paylaştı.Karaismailoğlu, projedeki tünellerin Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) ile 5 yılda tamamlandığının altını çizerek, tünellerin elektromekanik işleri kapsamında aydınlatma, havalandırma, haberleşme ve trafik sistemlerinin de hazır olduğunu belirtti.Tünellerin yönetimi için T-11 ve T-12 tünelleri arasında Yusufeli yeni ilçe merkezinde Tünel Kontrol Merkezi'nin de bulunacağını bildiren Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:'Projeyle Artvin'in doğasını koruduk'Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz Bölgesi'nin büyük projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları ile ulaşımı hızlı, konforlu ve güvenli hale getireceklerini, bölge ekonomisini canlandıracaklarını vurguladı.Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak Yusufeli Barajı'nın enerjiden şehirciliğe, ulaştırmadan çalışma hayatına kadar pek çok sektörü doğrudan etkileyeceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221120/yagislar-azaldi-barajlar-bosaldi-istanbulun-4-aylik-suyu-kaldi-1063651262.html

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