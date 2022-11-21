https://sputniknews.com.tr/20221121/aksener-kendisine-yapilan-surpriz-karsisinda-gozyaslarini-tutamadi-1063668658.html
Akşener, kendisine yapılan sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı
Akşener, kendisine yapılan sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul programı kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi. Konuşmasını yaptığı sırada sürpriz yaparak Öğretmen Marşı... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T08:08+0300
2022-11-21T08:08+0300
2022-11-21T08:08+0300
türkiye
meral akşener
iyi parti
öğretmenler günü
24 kasım öğretmenler günü
sürpriz
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul programı kapsamında bugün saat 11.30’da emekli ve çalışan öğretmenlerle Beyoğlu'nda gerçekleşen kahvaltıda bir araya geldi.Akşener’e, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve milletvekilleri eşlik etti. Kahvaltının ardından Meral Akşener ve öğretmenler hep birlikte öğretmen marşını okudu.Kürsüde bir anda cep telefonunu çıkartan Akşener, Öğretmen Marşı'nı açarak mikrofondan dinletti. Marş çalarken, salondakiler ona eşlik etmeye başladığı sırada duygusal anlar yaşayan Akşener gözyaşlarını tutamadı.
https://sputniknews.com.tr/20221120/aksenerden-pence-kilic-hava-harekati-aciklamasi-turk-ordusuna-basarilar-diliyorum-1063649235.html
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meral akşener, iyi parti, öğretmenler günü, 24 kasım öğretmenler günü, sürpriz
meral akşener, iyi parti, öğretmenler günü, 24 kasım öğretmenler günü, sürpriz
Akşener, kendisine yapılan sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul programı kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi. Konuşmasını yaptığı sırada sürpriz yaparak Öğretmen Marşı açan Akşener, salondakilerin de aynı marşı sürpriz yapmak için hazırladıklarını öğrenince gözyaşlarını tutamadı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul programı kapsamında bugün saat 11.30’da emekli ve çalışan öğretmenlerle Beyoğlu'nda gerçekleşen kahvaltıda bir araya geldi.
Akşener’e, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve milletvekilleri eşlik etti. Kahvaltının ardından Meral Akşener ve öğretmenler hep birlikte öğretmen marşını okudu.
Kürsüde bir anda cep telefonunu çıkartan Akşener, Öğretmen Marşı'nı açarak mikrofondan dinletti. Marş çalarken, salondakiler ona eşlik etmeye başladığı sırada duygusal anlar yaşayan Akşener gözyaşlarını tutamadı.