https://sputniknews.com.tr/20221120/aksenerden-pence-kilic-hava-harekati-aciklamasi-turk-ordusuna-basarilar-diliyorum-1063649235.html
Akşener'den Pençe Kılıç Hava Harekatı açıklaması: 'Türk ordusuna başarılar diliyorum'
Akşener'den Pençe Kılıç Hava Harekatı açıklaması: 'Türk ordusuna başarılar diliyorum'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere gerçekleştirdiği hava harekatına ilişkin olarak "Gece geç... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T12:02+0300
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politika
meral akşener
iyi parti
türkiye
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İstiklal Caddesi'nde altı kişinin öldürüldüğü bombalı terör saldırısından 6 gün sonra Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere gerçekleştirdiği hava harekatına ilişkin olarak, "Gece geç saatlerde başlayan sınır ötesi harekât için Türk ordusuna başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. Zorlu bir süreçtir, Allah kolaylık kılsın" açıklamasını yaptı.Akşener, İstanbul Miniatürk'te Emekli, Çalışan ve Atanamayan Öğretmenler Buluşması’nda konuştu.Akşener’in konuşmasından başlıklar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221120/cumhurbaskani-erdoganin-pence-kilic-hava-harekatinin-emrini-boyle-verdi-1063648573.html
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meral akşener, iyi parti, türkiye, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
meral akşener, iyi parti, türkiye, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
Akşener'den Pençe Kılıç Hava Harekatı açıklaması: 'Türk ordusuna başarılar diliyorum'
12:02 20.11.2022 (güncellendi: 12:03 20.11.2022) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere gerçekleştirdiği hava harekatına ilişkin olarak "Gece geç saatlerde başlayan sınır ötesi harekât için Türk ordusuna başarılar diliyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İstiklal Caddesi'nde altı kişinin öldürüldüğü bombalı terör saldırısından 6 gün sonra Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere gerçekleştirdiği hava harekatına ilişkin olarak, "Gece geç saatlerde başlayan sınır ötesi harekât için Türk ordusuna başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. Zorlu bir süreçtir, Allah kolaylık kılsın" açıklamasını yaptı.
Akşener, İstanbul Miniatürk'te Emekli, Çalışan ve Atanamayan Öğretmenler Buluşması’nda konuştu.
Akşener’in konuşmasından başlıklar şöyle:
“Gece geç saatlerde başlayan sınır ötesi harekât için Türk ordusuna başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. Zorlu bir süreçtir, Allah kolaylık kılsın ”