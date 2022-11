https://sputniknews.com.tr/20221121/ak-partili-kurtulmus-kuklanin-ipini-elinde-tutanlara-karsi-mucadele-ediyoruz--1063696928.html

AK Partili Kurtulmuş: Kuklanın ipini elinde tutanlara karşı mücadele ediyoruz

AK Partili Numan Kurtulmuş, Karkamış'taki roket saldırısını değerlendirdi. Kurtulmuş, "Terörün arkasındaki esas güçlerin kimler olduğunun farkındayız... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi'nin (YAP) 30. kuruluş yılı etkinliğine katılmak üzere geldiği Bakü'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki roket saldırısına ilişkin değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, terörün son 15 yılda iyice azgınlaşarak dünyanın her yerinde insanlığın baş belası haline geldiğini söyledi.'Terör örgütlerinin her birisi maşadır'Kurtulmuş, "Bir vekalet savaşları düzenine geçildi. Terör örgütlerinin her birisi maşadır. O füzeyi atan da o bombayı atan da o silahlı saldırının içerisinde bulunan da maşanın ucundaki pisliklerdir. Esas bu maşaları kullananlar, terör örgütleri vasıtasıyla bölgesel ve küresel ölçekte kendi güçlerini, nüfuz alanlarını artırmak isteyen bazı ülkeler, bazı çevrelerdir. Şimdi bir füze atıldı. Bu füzeyi kim verdi? Oradaki terör örgütünün adamları herhangi bir marketten bunu satın almadılar. Bu füzeleri veren devletler, ülkeler ve birtakım çevreler maalesef dünyanın her yerinde bu saldırıları hep desteklediler. Niçin? Nüfuz alanlarını artıracaklar ve bu bölgede istedikleri şekilde etnik yapıyı, demografik yapıyı değiştirecekler" diye konuştu.'Terörün arkasındaki esas güçlerin kimler olduğunun farkındayız'Terör gruplarına lojistik destek, silah ve istihbarat desteği vermenin yanı sıra kendi başkentlerini açarak siyasi destek verenlerin kimler olduğunu bildiklerini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:Türkiye ile Azerbaycan'ın kusursuz ilişkilere sahip olduğunu, her alanda devam eden bu ilişkilerin siyasi partiler arasında da devam etmesinin iki ülkenin yararına olduğu kanaatinde olduklarını dile getiren Kurtulmuş, "Epey bir süredir YAP ile AK Parti arasında devam eden dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi kararını aldık. YAP ile AK Parti arasındaki bu ilişkinin diğer Türk cumhuriyetlerinin siyasi partilerine de sirayet ettirilerek daha geniş katılımlı bir hale gelmesi hususunda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

