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https://sputniknews.com.tr/20221120/tokatta-faaliyeti-durdurulan-hastanedeki-hastalar-baska-hastanelere-sevk-edildi-1063661085.html
Tokat'ta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edildi
Tokat'ta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edildi
Tokat'ta faaliyeti durdurulan özel hastanedeki hastalar başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T22:23+0300
2022-11-20T22:23+0300
türkiye
tokat
hastane
faaliyet
fahrettin koca
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Tokat'ta bir hastanın şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyetine incelemelerin ardından Sağlık Bakanlığı'nca ara verilmesiyle ilgili karar, hastane yetkililerine tebliğ edildi.Tebliğin ardından hastanede tedavi gören yaklaşık 30 hasta, ambulans ve özel araçlarla kentteki hastaneler ile evlerine gönderildi.Bu arada, hastane bahçesinde bekleyişi süren çalışanlar, “İşimizi geri istiyoruz” sloganı attı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" paylaşımında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221120/bakan-koca-hastaya-kotu-muamelede-bulunulan-hastanenin-faaliyetinin-durduruldugunu-acikladi-1063655973.html
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tokat, hastane, faaliyet, fahrettin koca
tokat, hastane, faaliyet, fahrettin koca

Tokat'ta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edildi

22:23 20.11.2022
© AATokat'ta faaliyeti durdurulan özel hastanedeki hastalar başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
Tokat'ta faaliyeti durdurulan özel hastanedeki hastalar başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AA
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Tokat'ta faaliyeti durdurulan özel hastanedeki hastalar başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
Tokat'ta bir hastanın şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyetine incelemelerin ardından Sağlık Bakanlığı'nca ara verilmesiyle ilgili karar, hastane yetkililerine tebliğ edildi.
Tebliğin ardından hastanede tedavi gören yaklaşık 30 hasta, ambulans ve özel araçlarla kentteki hastaneler ile evlerine gönderildi.
Bu arada, hastane bahçesinde bekleyişi süren çalışanlar, “İşimizi geri istiyoruz” sloganı attı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" paylaşımında bulunmuştu.
Tokat'ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde sağlık skandalı yaşandı. Bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Şoke eden görüntüler kameraya anbean yansırken yaşananlar vicdanları sızlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
TÜRKİYE
Bakan Koca hastaya kötü muamelede bulunulan hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı
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