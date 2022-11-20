https://sputniknews.com.tr/20221120/tokatta-faaliyeti-durdurulan-hastanedeki-hastalar-baska-hastanelere-sevk-edildi-1063661085.html
Tokat'ta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edildi
Tokat'ta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edildi
Tokat'ta faaliyeti durdurulan özel hastanedeki hastalar başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T22:23+0300
2022-11-20T22:23+0300
2022-11-20T22:23+0300
türkiye
tokat
hastane
faaliyet
fahrettin koca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063661175_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_baa0fdae72cf3121a75c021da11fcc12.jpg
Tokat'ta bir hastanın şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyetine incelemelerin ardından Sağlık Bakanlığı'nca ara verilmesiyle ilgili karar, hastane yetkililerine tebliğ edildi.Tebliğin ardından hastanede tedavi gören yaklaşık 30 hasta, ambulans ve özel araçlarla kentteki hastaneler ile evlerine gönderildi.Bu arada, hastane bahçesinde bekleyişi süren çalışanlar, “İşimizi geri istiyoruz” sloganı attı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" paylaşımında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221120/bakan-koca-hastaya-kotu-muamelede-bulunulan-hastanenin-faaliyetinin-durduruldugunu-acikladi-1063655973.html
türkiye
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/14/1063661175_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ded2ae5358612554ed57a5dc85d1fb46.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tokat, hastane, faaliyet, fahrettin koca
tokat, hastane, faaliyet, fahrettin koca
Tokat'ta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edildi
Abone ol
Tokat'ta faaliyeti durdurulan özel hastanedeki hastalar başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
Tokat'ta bir hastanın şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyetine incelemelerin ardından Sağlık Bakanlığı'nca ara verilmesiyle ilgili karar, hastane yetkililerine tebliğ edildi.
Tebliğin ardından hastanede tedavi gören yaklaşık 30 hasta, ambulans ve özel araçlarla kentteki hastaneler ile evlerine gönderildi.
Bu arada, hastane bahçesinde bekleyişi süren çalışanlar, “İşimizi geri istiyoruz” sloganı attı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" paylaşımında bulunmuştu.