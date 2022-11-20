https://sputniknews.com.tr/20221120/tokatta-faaliyeti-durdurulan-hastanedeki-hastalar-baska-hastanelere-sevk-edildi-1063661085.html

Tokat'ta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edildi

Tokat'ta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edildi

Tokat'ta faaliyeti durdurulan özel hastanedeki hastalar başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T22:23+0300

2022-11-20T22:23+0300

2022-11-20T22:23+0300

türkiye

tokat

hastane

faaliyet

fahrettin koca

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Tokat'ta bir hastanın şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyetine incelemelerin ardından Sağlık Bakanlığı'nca ara verilmesiyle ilgili karar, hastane yetkililerine tebliğ edildi.Tebliğin ardından hastanede tedavi gören yaklaşık 30 hasta, ambulans ve özel araçlarla kentteki hastaneler ile evlerine gönderildi.Bu arada, hastane bahçesinde bekleyişi süren çalışanlar, “İşimizi geri istiyoruz” sloganı attı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" paylaşımında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221120/bakan-koca-hastaya-kotu-muamelede-bulunulan-hastanenin-faaliyetinin-durduruldugunu-acikladi-1063655973.html

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