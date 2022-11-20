Bakan Koca hastaya kötü muamelede bulunulan hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı

© İHA / GÖKTÜRK FIRAT - NURHAN İÇMEZ- Tokat'ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde sağlık skandalı yaşandı. Bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Şoke eden görüntüler kameraya anbean yansırken yaşananlar vicdanları sızlattı.