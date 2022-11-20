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https://sputniknews.com.tr/20221120/bakan-koca-hastaya-kotu-muamelede-bulunulan-hastanenin-faaliyetinin-durduruldugunu-acikladi-1063655973.html
Bakan Koca hastaya kötü muamelede bulunulan hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı
Bakan Koca hastaya kötü muamelede bulunulan hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Tokat'ta yoğun bakım servisinde bir hastanın şiddet gördüğü görüntülerin kamuoyuna yansıdığı özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T17:01+0300
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türkiye
tokat
hastane
hasta
şiddet
fahrettin koca
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Tokat’ta faaliyet gösteren özel Medicalpark Hastanesi'nde yaklaşık 5 ay önce çekilen görüntülerde, iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi. Soruşturma açılan görüntülere ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" ifadelerini kullandı.
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tokat, hastane, hasta, şiddet, fahrettin koca
tokat, hastane, hasta, şiddet, fahrettin koca

Bakan Koca hastaya kötü muamelede bulunulan hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı

17:01 20.11.2022
© İHA / GÖKTÜRK FIRAT - NURHAN İÇMEZ-Tokat'ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde sağlık skandalı yaşandı. Bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Şoke eden görüntüler kameraya anbean yansırken yaşananlar vicdanları sızlattı.
Tokat'ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde sağlık skandalı yaşandı. Bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Şoke eden görüntüler kameraya anbean yansırken yaşananlar vicdanları sızlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© İHA / GÖKTÜRK FIRAT - NURHAN İÇMEZ-
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Sağlık Bakanı Koca, Tokat'ta yoğun bakım servisinde bir hastanın şiddet gördüğü görüntülerin kamuoyuna yansıdığı özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.
Tokat’ta faaliyet gösteren özel Medicalpark Hastanesi'nde yaklaşık 5 ay önce çekilen görüntülerde, iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi. Soruşturma açılan görüntülere ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" ifadelerini kullandı.
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