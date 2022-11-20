https://sputniknews.com.tr/20221120/suudi-arabistan-veliaht-prensinden-dunya-kupasi-boyunca-katara-destek-talimati-1063659189.html

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden 'Dünya Kupası boyunca Katar'a destek' talimatı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden 'Dünya Kupası boyunca Katar'a destek' talimatı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesindeki tüm bakanlık ve kamu kurumlarına 2022 FIFA Dünya Kupası boyunca Katar'a destek olmaları... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T20:29+0300

2022-11-20T20:29+0300

2022-11-20T20:31+0300

dünya

katar

muhammed bin selman

veliaht prens muhammed bin selman

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Katar'ın resmi ajansı SPA'da yayımlanan haberde, Veliaht Prens Bin Selman'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı münasebetiyle Katar'da bulunduğu hatırlatıldı.Haberde, Veliaht Prens'in Suudi Arabistan'daki tüm bakanlık ve kamu kurumlarına, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'a her türlü ek destek ve kolaylığı sağlamaları yönünde talimat verdiği aktarıldı.Bin Selman'ın ayrıca söz konusu desteklerin takibi için Suudi Arabistan Spor Bakanı Abdulaziz bin Turki el-Faysal'ı görevlendirdiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221120/2022-fifa-dunya-kupasinin-acilis-seremonisi-duzenlendi-programa-oyuncu-morgan-freeman-da-katildi-1063657512.html

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