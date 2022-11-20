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https://sputniknews.com.tr/20221120/suudi-arabistan-veliaht-prensinden-dunya-kupasi-boyunca-katara-destek-talimati-1063659189.html
Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden 'Dünya Kupası boyunca Katar'a destek' talimatı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden 'Dünya Kupası boyunca Katar'a destek' talimatı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesindeki tüm bakanlık ve kamu kurumlarına 2022 FIFA Dünya Kupası boyunca Katar'a destek olmaları... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T20:29+0300
2022-11-20T20:31+0300
dünya
katar
muhammed bin selman
veliaht prens muhammed bin selman
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Katar'ın resmi ajansı SPA'da yayımlanan haberde, Veliaht Prens Bin Selman'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı münasebetiyle Katar'da bulunduğu hatırlatıldı.Haberde, Veliaht Prens'in Suudi Arabistan'daki tüm bakanlık ve kamu kurumlarına, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'a her türlü ek destek ve kolaylığı sağlamaları yönünde talimat verdiği aktarıldı.Bin Selman'ın ayrıca söz konusu desteklerin takibi için Suudi Arabistan Spor Bakanı Abdulaziz bin Turki el-Faysal'ı görevlendirdiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221120/2022-fifa-dunya-kupasinin-acilis-seremonisi-duzenlendi-programa-oyuncu-morgan-freeman-da-katildi-1063657512.html
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katar, muhammed bin selman, veliaht prens muhammed bin selman
katar, muhammed bin selman, veliaht prens muhammed bin selman

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden 'Dünya Kupası boyunca Katar'a destek' talimatı

20:29 20.11.2022 (güncellendi: 20:31 20.11.2022)
© AP Photo / Hassan AmmarMuhammed bin Selman
Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesindeki tüm bakanlık ve kamu kurumlarına 2022 FIFA Dünya Kupası boyunca Katar'a destek olmaları talimatı verdi.
Katar'ın resmi ajansı SPA'da yayımlanan haberde, Veliaht Prens Bin Selman'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı münasebetiyle Katar'da bulunduğu hatırlatıldı.
Haberde, Veliaht Prens'in Suudi Arabistan'daki tüm bakanlık ve kamu kurumlarına, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'a her türlü ek destek ve kolaylığı sağlamaları yönünde talimat verdiği aktarıldı.
Bin Selman'ın ayrıca söz konusu desteklerin takibi için Suudi Arabistan Spor Bakanı Abdulaziz bin Turki el-Faysal'ı görevlendirdiği kaydedildi.
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı öncesi Al Bayt Stadı'nda açılış seremonisi düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
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