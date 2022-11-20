https://sputniknews.com.tr/20221120/saglik-ekibine-yardim-icin-giden-ekipleri-bicakladi-1i-bekci-3u-polis-4-yarali-1063644597.html
Sağlık ekibine yardım için giden ekipleri bıçakladı: 1'i bekçi, 3'ü polis 4 yaralı
Sağlık ekibine yardım için giden ekipleri bıçakladı: 1'i bekçi, 3'ü polis 4 yaralı
Kayseri'de psikolojik sorunları olan şahıs, sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca takviyeye gelen polis ekiplerine saldırdı. 1'i bekçi 3'ü polis olmak üzere... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T01:46+0300
2022-11-20T01:46+0300
2022-11-20T01:46+0300
türkiye
kayseri
bekçi
polis
bıçaklı saldırı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak üzerinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.T. için ailesi ambulans istedi.İddiaya göre İ.T., adrese gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İ.T. müdahaleye gelen bekçi Fatih D., polis memurları T.A., M.A. ve A.K.'yi bıçakladı.Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Etkisiz hale getirilen şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırılırken sağlık ekipleri ise yaralı personelleri ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Boğazından bıçaklanan bekçi Fatih D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, hastaneye gelen bazı meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kayseri, bekçi, polis, bıçaklı saldırı
kayseri, bekçi, polis, bıçaklı saldırı
Sağlık ekibine yardım için giden ekipleri bıçakladı: 1'i bekçi, 3'ü polis 4 yaralı
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Kayseri'de psikolojik sorunları olan şahıs, sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca takviyeye gelen polis ekiplerine saldırdı. 1'i bekçi 3'ü polis olmak üzere personeli bıçaklayan saldırgan şahıs etkisiz hale getirildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak üzerinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.T. için ailesi ambulans istedi.
İddiaya göre İ.T., adrese gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İ.T. müdahaleye gelen bekçi Fatih D., polis memurları T.A., M.A. ve A.K.'yi bıçakladı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Etkisiz hale getirilen şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırılırken sağlık ekipleri ise yaralı personelleri ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Boğazından bıçaklanan bekçi Fatih D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, hastaneye gelen bazı meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.