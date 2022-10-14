https://sputniknews.com.tr/20221014/hastanede-doktorla-tartisan-motosikletli-kurye-4-guvenlik-gorevlisini-bicakla-yaraladi-1062297397.html
Hastanede doktorla tartışan motosikletli kurye, 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı
Hastanede doktorla tartışan motosikletli kurye, 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı
Şişli'de, rapor almak için gittiği hastanede doktorla tartışan motosikletli kurye, 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T11:04+0300
2022-10-14T11:04+0300
2022-10-14T11:04+0300
türkiye
sağlıkta şiddet
moto kurye
hastane
doktor
güvenlik görevlisi
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Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almak için giden Semih K, hastanenin acil servisinde doktorla tartıştı.Müdahalede bulunan hastanenin güvenlik görevlileriyle de tartışan kurye, cebinden çıkardığı bıçakla 4 personeli yaraladı. Güvenlik görevlileri hastanede tedavi altına alındı.Kurye Semih K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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sağlıkta şiddet, moto kurye, hastane, doktor, güvenlik görevlisi
sağlıkta şiddet, moto kurye, hastane, doktor, güvenlik görevlisi
Hastanede doktorla tartışan motosikletli kurye, 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı
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Şişli'de, rapor almak için gittiği hastanede doktorla tartışan motosikletli kurye, 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almak için giden Semih K, hastanenin acil servisinde doktorla tartıştı.
Müdahalede bulunan hastanenin güvenlik görevlileriyle de tartışan kurye, cebinden çıkardığı bıçakla 4 personeli yaraladı. Güvenlik görevlileri hastanede tedavi altına alındı.
Kurye Semih K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.