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https://sputniknews.com.tr/20221120/sabah-basyazari-barlas-kilicdaroglunun-tweetlerinin-cezai-boyutu-arastiriliyor-1063650034.html
Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu'nun tweetlerinin cezai boyutu araştırılıyor
Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu'nun tweetlerinin cezai boyutu araştırılıyor
Mehmet Barlas, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu, sosyal medya paylaşımları sebebiyle eleştirdi ve "İnsanları piyasalar konusunda paniğe sevk eden tweet'ler atan... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T12:50+0300
2022-11-20T12:50+0300
politika
mehmet barlas
sabah
kemal kılıçdaroğlu
sosyal medya
piyasa
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "İnsanları piyasalar konusunda paniğe sevk eden tweet'ler atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının cezai boyutunu hukukçular araştırıyor." görüşünü savundu.Barlas bugün kaleme aldığı yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçını seyretmek için Katar'a gitti. Futbolun yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de ziyaretin gündeminde olacak. Erdoğan ülkesinin ekonomisini iyileştirmek için elinden gelen çabayı gösterirken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise attığı tweet'lerle piyasa manipülasyonu yapıyor. İnsanları piyasalar konusunda paniğe sevk eden tweet'ler atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının cezai boyutunu hukukçular araştırıyor. Terörün her çeşidine muhalefetin, özellikle de Kılıçdaroğlu'nun bir kova benzinle gitmesi gerçekten can sıkıcı." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221118/kilicdaroglu-kucuk-yatirimciyi-soymaya-hazirlaniyorlar-1063614754.html
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mehmet barlas, sabah, kemal kılıçdaroğlu, sosyal medya, piyasa
mehmet barlas, sabah, kemal kılıçdaroğlu, sosyal medya, piyasa

Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu'nun tweetlerinin cezai boyutu araştırılıyor

12:50 20.11.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Mehmet Barlas, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu, sosyal medya paylaşımları sebebiyle eleştirdi ve "İnsanları piyasalar konusunda paniğe sevk eden tweet'ler atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının cezai boyutunu hukukçular araştırıyor dedi.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "İnsanları piyasalar konusunda paniğe sevk eden tweet'ler atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının cezai boyutunu hukukçular araştırıyor." görüşünü savundu.
Barlas bugün kaleme aldığı yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçını seyretmek için Katar'a gitti. Futbolun yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de ziyaretin gündeminde olacak. Erdoğan ülkesinin ekonomisini iyileştirmek için elinden gelen çabayı gösterirken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise attığı tweet'lerle piyasa manipülasyonu yapıyor. İnsanları piyasalar konusunda paniğe sevk eden tweet'ler atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının cezai boyutunu hukukçular araştırıyor. Terörün her çeşidine muhalefetin, özellikle de Kılıçdaroğlu'nun bir kova benzinle gitmesi gerçekten can sıkıcı." ifadesini kullandı.
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