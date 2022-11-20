https://sputniknews.com.tr/20221120/sabah-basyazari-barlas-kilicdaroglunun-tweetlerinin-cezai-boyutu-arastiriliyor-1063650034.html

Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu'nun tweetlerinin cezai boyutu araştırılıyor

Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu'nun tweetlerinin cezai boyutu araştırılıyor

Mehmet Barlas, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu, sosyal medya paylaşımları sebebiyle eleştirdi ve "İnsanları piyasalar konusunda paniğe sevk eden tweet'ler atan... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T12:50+0300

2022-11-20T12:50+0300

2022-11-20T12:50+0300

politika

mehmet barlas

sabah

kemal kılıçdaroğlu

sosyal medya

piyasa

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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "İnsanları piyasalar konusunda paniğe sevk eden tweet'ler atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının cezai boyutunu hukukçular araştırıyor." görüşünü savundu.Barlas bugün kaleme aldığı yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçını seyretmek için Katar'a gitti. Futbolun yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de ziyaretin gündeminde olacak. Erdoğan ülkesinin ekonomisini iyileştirmek için elinden gelen çabayı gösterirken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise attığı tweet'lerle piyasa manipülasyonu yapıyor. İnsanları piyasalar konusunda paniğe sevk eden tweet'ler atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının cezai boyutunu hukukçular araştırıyor. Terörün her çeşidine muhalefetin, özellikle de Kılıçdaroğlu'nun bir kova benzinle gitmesi gerçekten can sıkıcı." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221118/kilicdaroglu-kucuk-yatirimciyi-soymaya-hazirlaniyorlar-1063614754.html

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mehmet barlas, sabah, kemal kılıçdaroğlu, sosyal medya, piyasa