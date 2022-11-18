Kılıçdaroğlu: Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da İş İnsanları Buluşmasının açılışında konuştu.
© CHP/ ALP EREN KAYA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsadaki gelişmelere dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Doları baskılamak amacıyla gece saatlerinde kamu bankalarının birbirine “Dolar-TL” al sat işlemi yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz. Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra 'emir geldi, yaptım' demek yok. Benden söylemesi."
Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıyı da uyarmak istediğini belirterek, "Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar. SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için… İzliyorum, biliyorum" ifadelerini kullandı.
SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için… İzliyorum, biliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 18, 2022