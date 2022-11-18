https://sputniknews.com.tr/20221118/kilicdaroglu-kucuk-yatirimciyi-soymaya-hazirlaniyorlar-1063614754.html

Kılıçdaroğlu: Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar

Kılıçdaroğlu: Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Uyarıyorum, küçük... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T21:03+0300

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2022-11-18T21:03+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

enflasyon

yatırım

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsadaki gelişmelere dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Doları baskılamak amacıyla gece saatlerinde kamu bankalarının birbirine “Dolar-TL” al sat işlemi yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıyı da uyarmak istediğini belirterek, "Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar. SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için… İzliyorum, biliyorum" ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), enflasyon, yatırım