Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221118/kilicdaroglu-kucuk-yatirimciyi-soymaya-hazirlaniyorlar-1063614754.html
Kılıçdaroğlu: Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar
Kılıçdaroğlu: Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Uyarıyorum, küçük... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T21:03+0300
2022-11-18T21:03+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
enflasyon
yatırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063342639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8012a1d32f89050314f2c6a7dd4320c5.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsadaki gelişmelere dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Doları baskılamak amacıyla gece saatlerinde kamu bankalarının birbirine “Dolar-TL” al sat işlemi yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıyı da uyarmak istediğini belirterek, "Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar. SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için… İzliyorum, biliyorum" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063342639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a927fe3f63d1a6aefac3ad90ea164e3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), enflasyon, yatırım
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), enflasyon, yatırım

Kılıçdaroğlu: Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar

21:03 18.11.2022
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da İş İnsanları Buluşmasının açılışında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da İş İnsanları Buluşmasının açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsadaki gelişmelere dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Doları baskılamak amacıyla gece saatlerinde kamu bankalarının birbirine “Dolar-TL” al sat işlemi yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz. Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra 'emir geldi, yaptım' demek yok. Benden söylemesi."
Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıyı da uyarmak istediğini belirterek, "Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar. SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için… İzliyorum, biliyorum" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала