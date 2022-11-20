https://sputniknews.com.tr/20221120/misir-suudi-arabistan-ve-pakistandan-ortak-hava-tatbikati--1063663006.html

Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan ortak hava tatbikatı

Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan ortak hava tatbikatı

Mısır ordusu, Suudi Arabistan ve Pakistan ile ortak hava savunma tatbikatı yapıldığını duyurdu. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T23:39+0300

2022-11-20T23:39+0300

2022-11-20T23:39+0300

savunma

mısır

suudi arabistan

pakistan

tatbikat

ortak tatbikat

askeri tatbikat

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Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada 'Gök Zırhı' adı verilen tatbikatın 'dost ve kardeş ülkelerin' katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.Tatbikata Suudi Arabistan ve Pakistanlı birliklerin katıldığını aktaran Abdulhafız, Yunanistan ve Güney Kıbrıslı bazı gözlemci heyetlerin de manevraya katıldığını ifade etti.Abdulhafız, hava savunma güçlerinin tatbikat etkinlikleri kapsamında gelişmiş sistemlerle atışlar yaptığı bilgisini paylaştı.Ortadoğu’da uluslararası ve bölgesel gerginliklerin gölgesinde 2022 yılının başından bu yana askeri tatbikatlar da yoğunlaştırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221119/nato-ulkelerinden-5-ucak-gemisi-atlantik-ve-akdenizde-tatbikatta-1063639668.html

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mısır, suudi arabistan, pakistan, tatbikat, ortak tatbikat, askeri tatbikat