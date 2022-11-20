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Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan ortak hava tatbikatı
Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan ortak hava tatbikatı
Mısır ordusu, Suudi Arabistan ve Pakistan ile ortak hava savunma tatbikatı yapıldığını duyurdu. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T23:39+0300
2022-11-20T23:39+0300
savunma
mısır
suudi arabistan
pakistan
tatbikat
ortak tatbikat
askeri tatbikat
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Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada 'Gök Zırhı' adı verilen tatbikatın 'dost ve kardeş ülkelerin' katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.Tatbikata Suudi Arabistan ve Pakistanlı birliklerin katıldığını aktaran Abdulhafız, Yunanistan ve Güney Kıbrıslı bazı gözlemci heyetlerin de manevraya katıldığını ifade etti.Abdulhafız, hava savunma güçlerinin tatbikat etkinlikleri kapsamında gelişmiş sistemlerle atışlar yaptığı bilgisini paylaştı.Ortadoğu’da uluslararası ve bölgesel gerginliklerin gölgesinde 2022 yılının başından bu yana askeri tatbikatlar da yoğunlaştırıldı.
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mısır, suudi arabistan, pakistan, tatbikat, ortak tatbikat, askeri tatbikat
mısır, suudi arabistan, pakistan, tatbikat, ortak tatbikat, askeri tatbikat

Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan ortak hava tatbikatı

23:39 20.11.2022
© FlickrMısır-IŞİD
Mısır-IŞİD - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© Flickr
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Mısır ordusu, Suudi Arabistan ve Pakistan ile ortak hava savunma tatbikatı yapıldığını duyurdu.
Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada 'Gök Zırhı' adı verilen tatbikatın 'dost ve kardeş ülkelerin' katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Tatbikata Suudi Arabistan ve Pakistanlı birliklerin katıldığını aktaran Abdulhafız, Yunanistan ve Güney Kıbrıslı bazı gözlemci heyetlerin de manevraya katıldığını ifade etti.
Abdulhafız, hava savunma güçlerinin tatbikat etkinlikleri kapsamında gelişmiş sistemlerle atışlar yaptığı bilgisini paylaştı.
Ortadoğu’da uluslararası ve bölgesel gerginliklerin gölgesinde 2022 yılının başından bu yana askeri tatbikatlar da yoğunlaştırıldı.
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