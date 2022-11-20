https://sputniknews.com.tr/20221120/macron-kuzey-afrika-ulkelerinde-fransizcanin-etkisini-kaybetmesinden-yakindi-1063643967.html

Macron, Kuzey Afrika ülkelerinde Fransızcanın etkisini kaybetmesinden yakındı

Macron, Kuzey Afrika ülkelerinde Fransızcanın etkisini kaybetmesinden yakındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tunus, Fas ve Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde 20-30 yıl önceye nazaran daha az Fransızca konuşulduğunu söyledi. 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T01:06+0300

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fransa

emmanuel macron

fransızca

kuzey afrika

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Bu yıl 18'incisi düzenlenen Frankofoni Zirvesi kapsamında Tunus'ta bulunan Macron, Fransızca konuşan gençlerle bir araya geldi.Macron, "Mağrip ülkelerinde 20 veya 30 yıl önceye nazaran daha az Fransızca konuşuluyor. Gerçek bu. Fransızca konuşulması biraz geriledi” ifadelerini kullandı.Macron, bu durumu siyasi nedenlere bağlı direnme, Fransızcanın zor öğrenilmesi ve İngilizcenin kullanımının artması gibi sebeplere bağladı.

https://sputniknews.com.tr/20220827/fransa-cumhurbaskani-emmanuel-macron-cezayirde-protesto-edildi-bir-iki-uc-cezayir-cok-yasa-1060473722.html

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