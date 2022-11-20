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https://sputniknews.com.tr/20221120/macron-kuzey-afrika-ulkelerinde-fransizcanin-etkisini-kaybetmesinden-yakindi-1063643967.html
Macron, Kuzey Afrika ülkelerinde Fransızcanın etkisini kaybetmesinden yakındı
Macron, Kuzey Afrika ülkelerinde Fransızcanın etkisini kaybetmesinden yakındı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tunus, Fas ve Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde 20-30 yıl önceye nazaran daha az Fransızca konuşulduğunu söyledi. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T01:06+0300
2022-11-20T01:06+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
fransızca
kuzey afrika
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Bu yıl 18'incisi düzenlenen Frankofoni Zirvesi kapsamında Tunus'ta bulunan Macron, Fransızca konuşan gençlerle bir araya geldi.Macron, "Mağrip ülkelerinde 20 veya 30 yıl önceye nazaran daha az Fransızca konuşuluyor. Gerçek bu. Fransızca konuşulması biraz geriledi” ifadelerini kullandı.Macron, bu durumu siyasi nedenlere bağlı direnme, Fransızcanın zor öğrenilmesi ve İngilizcenin kullanımının artması gibi sebeplere bağladı.
https://sputniknews.com.tr/20220827/fransa-cumhurbaskani-emmanuel-macron-cezayirde-protesto-edildi-bir-iki-uc-cezayir-cok-yasa-1060473722.html
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fransa, emmanuel macron, fransızca, kuzey afrika
fransa, emmanuel macron, fransızca, kuzey afrika

Macron, Kuzey Afrika ülkelerinde Fransızcanın etkisini kaybetmesinden yakındı

01:06 20.11.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED BADRAEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED BADRA
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tunus, Fas ve Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde 20-30 yıl önceye nazaran daha az Fransızca konuşulduğunu söyledi.
Bu yıl 18'incisi düzenlenen Frankofoni Zirvesi kapsamında Tunus'ta bulunan Macron, Fransızca konuşan gençlerle bir araya geldi.
Macron, "Mağrip ülkelerinde 20 veya 30 yıl önceye nazaran daha az Fransızca konuşuluyor. Gerçek bu. Fransızca konuşulması biraz geriledi” ifadelerini kullandı.
Macron, bu durumu siyasi nedenlere bağlı direnme, Fransızcanın zor öğrenilmesi ve İngilizcenin kullanımının artması gibi sebeplere bağladı.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
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