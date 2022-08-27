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https://sputniknews.com.tr/20220827/fransa-cumhurbaskani-emmanuel-macron-cezayirde-protesto-edildi-bir-iki-uc-cezayir-cok-yasa-1060473722.html
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'de protesto edildi: 'Bir, iki, üç, Cezayir çok yaşa!'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'de protesto edildi: 'Bir, iki, üç, Cezayir çok yaşa!'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir'de kalabalığı selamlamak istediği sırada protesto ve hakarete maruz kaldığı belirtildi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T18:53+0300
2022-08-27T18:58+0300
dünya
cezayir
fransa
sömürgecilik
emmanuel macron
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Fransız basınındaki haberlere göre Macron, ülkenin kuzeybatısında Akdeniz'e kıyı Oran şehrinde gençlerle kaynaşmak için tarihi müzik dükkanı 'Disco Maghreb'i ziyaret ederek burada küçük bir kutlamaya katıldı.Dükkandan çıkışta güzergahı üzerinde toplanan kalabalığı selamlamak isteyen Macron, Cezayirlilerin protestolarıyla karşılaştı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Macron'un, kalabalık korumaları eşliğinde halkı selamlamaya çalıştığı görülüyor.Fransız cumhurbaşkanı, kalabalığın içine doğru yürüdüğü sırada "Yaşasın Cezayir", "Bir, iki, üç, Cezayir çok yaşa" sloganları yankılanmaya başlıyor.Macron apar topar aracına bindirildiGörüntülerde beyaz saçlı bir kişinin Macron'a "Buradan defol git. Cezayir çok yaşa!" dediği duyuluyor.Protestolardan sonra korumalarının Macron'u apar topar araca bindirmeye çalışması dikkati çekiyor.Fransız basınına göre Emmanuel Macron, ziyaretini kısa keserek şehirden ayrıldı.RMC'nin Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Macron'un yurt dışı seyahatlerinde ortamı hissetmek için halkla iç içe olmayı hep tercih ettiği, başkent Cezayir'de koşullar el vermeyince bunu Oran'da yapmak istediği" belirtilerek protesto edenlerin yanı sıra Macron'un sevenlerinin de orada olduğu ileri sürüldü.Çözüm bekleyen tarihi sorunlarFransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir ve Fransa arasında uzun süredir yaşanan diplomatik krizden sonra 25 Ağustos'ta ülkeye yaptığı ziyaretinde, iki ülkeden ortak tarihçilerin yer alacağı sömürge dönemi arşivleri üzerinde çalışacak ortak bir komite kurulması kararını aldıklarını açıklamıştı.Cezayir ile Fransa, yıllardır Fransız yetkililerin vermeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi başta olmak üzere, olağanüstü 4 tarihi dosyayı müzakere ediyor.Cezayir makamlarına göre, üçüncü dosya Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat, dördüncü dosya ise Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili.Fransa, sömürgeciliğe karşı halk direnişinin sembol isimlerinden bazılarının kafataslarının 2020'de teslim edilmesi dışında Cezayir'in hiçbir talebine yanıt vermedi.
https://sputniknews.com.tr/20220826/fransa-cumhurbaskani-macron-cezayirde-karmasik-ve-aci-dolu-bir-ortak-tarihimiz-var-1060410848.html
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cezayir, fransa, sömürgecilik, emmanuel macron
cezayir, fransa, sömürgecilik, emmanuel macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'de protesto edildi: 'Bir, iki, üç, Cezayir çok yaşa!'

18:53 27.08.2022 (güncellendi: 18:58 27.08.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN Emmanuel Macron
 Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir'de kalabalığı selamlamak istediği sırada protesto ve hakarete maruz kaldığı belirtildi.
Fransız basınındaki haberlere göre Macron, ülkenin kuzeybatısında Akdeniz'e kıyı Oran şehrinde gençlerle kaynaşmak için tarihi müzik dükkanı 'Disco Maghreb'i ziyaret ederek burada küçük bir kutlamaya katıldı.
Dükkandan çıkışta güzergahı üzerinde toplanan kalabalığı selamlamak isteyen Macron, Cezayirlilerin protestolarıyla karşılaştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Macron'un, kalabalık korumaları eşliğinde halkı selamlamaya çalıştığı görülüyor.
Fransız cumhurbaşkanı, kalabalığın içine doğru yürüdüğü sırada "Yaşasın Cezayir", "Bir, iki, üç, Cezayir çok yaşa" sloganları yankılanmaya başlıyor.

Macron apar topar aracına bindirildi

Görüntülerde beyaz saçlı bir kişinin Macron'a "Buradan defol git. Cezayir çok yaşa!" dediği duyuluyor.
Protestolardan sonra korumalarının Macron'u apar topar araca bindirmeye çalışması dikkati çekiyor.
Fransız basınına göre Emmanuel Macron, ziyaretini kısa keserek şehirden ayrıldı.
RMC'nin Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Macron'un yurt dışı seyahatlerinde ortamı hissetmek için halkla iç içe olmayı hep tercih ettiği, başkent Cezayir'de koşullar el vermeyince bunu Oran'da yapmak istediği" belirtilerek protesto edenlerin yanı sıra Macron'un sevenlerinin de orada olduğu ileri sürüldü.

Çözüm bekleyen tarihi sorunlar

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir ve Fransa arasında uzun süredir yaşanan diplomatik krizden sonra 25 Ağustos'ta ülkeye yaptığı ziyaretinde, iki ülkeden ortak tarihçilerin yer alacağı sömürge dönemi arşivleri üzerinde çalışacak ortak bir komite kurulması kararını aldıklarını açıklamıştı.
Cezayir ile Fransa, yıllardır Fransız yetkililerin vermeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi başta olmak üzere, olağanüstü 4 tarihi dosyayı müzakere ediyor.
Cezayir makamlarına göre, üçüncü dosya Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat, dördüncü dosya ise Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili.
Fransa, sömürgeciliğe karşı halk direnişinin sembol isimlerinden bazılarının kafataslarının 2020'de teslim edilmesi dışında Cezayir'in hiçbir talebine yanıt vermedi.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Cezayir'de: Karmaşık ve acı dolu bir ortak tarihimiz var
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