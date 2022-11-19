Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221119/rusya-basbakan-yardimcisi-belousov-kuresel-ekonomi-buyuk-bir-firtina-donemine-giriyor-1063628907.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Belousov: Küresel ekonomi büyük bir fırtına dönemine giriyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Belousov: Küresel ekonomi büyük bir fırtına dönemine giriyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Belousov, önümüzdeki birkaç yılın küresel ekonomi için gerçek bir fırtına dönemi olacağını belirtti. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T13:53+0300
2022-11-19T13:53+0300
dünya
andrey belousov
rusya
apec
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1063628588_0:119:3221:1930_1920x0_80_0_0_26b065db8408657d4ae6a9061f02ba07.jpg
Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov, önümüzdeki birkaç yılın küresel ekonomi için gerçek bir fırtına dönemi olacağını söyledi.Belousov, “Bugün uluslararası ticaret ve yatırımların ele alındığı bir gündü. Ana konu kriz. Küresel ekonominin, iklim sorunları ve teknolojik gelişimin çözülmemiş sorunları ile daha da şiddetlenen ciddi şoklar dönemine girdiği konusunda hemen herkes hemfikir” dedi.Balousov, forumdaki konuşmacıların bu durumdan sadece birlikte çıkılabileceğine vurgu yaptıklarını belirterek, “Şu anda dünyada ortaya çıkan sorunların ciddiyetini daha yeni anlamaya başladığımız bir döneme giriyoruz. Gerçek şu ki, önümüzdeki birkaç yıl, uzun zaman önce biriken olumsuz eğilimlerin sınırlı bir zaman diliminde birleştiği şiddetli bir fırtına dönemi olacak” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221118/cin-devlet-baskani-si-cinping-asya-pasifik-kimsenin-arka-bahcesi-degil-1063617517.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1063628588_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_74d5313165c14fa3e5b65958717b154c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
andrey belousov, rusya, apec
andrey belousov, rusya, apec

Rusya Başbakan Yardımcısı Belousov: Küresel ekonomi büyük bir fırtına dönemine giriyor

13:53 19.11.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinRusya Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov
Rusya Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Başbakan Yardımcısı Belousov, önümüzdeki birkaç yılın küresel ekonomi için gerçek bir fırtına dönemi olacağını belirtti.
Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov, önümüzdeki birkaç yılın küresel ekonomi için gerçek bir fırtına dönemi olacağını söyledi.
Belousov, “Bugün uluslararası ticaret ve yatırımların ele alındığı bir gündü. Ana konu kriz. Küresel ekonominin, iklim sorunları ve teknolojik gelişimin çözülmemiş sorunları ile daha da şiddetlenen ciddi şoklar dönemine girdiği konusunda hemen herkes hemfikir” dedi.
Balousov, forumdaki konuşmacıların bu durumdan sadece birlikte çıkılabileceğine vurgu yaptıklarını belirterek, “Şu anda dünyada ortaya çıkan sorunların ciddiyetini daha yeni anlamaya başladığımız bir döneme giriyoruz. Gerçek şu ki, önümüzdeki birkaç yıl, uzun zaman önce biriken olumsuz eğilimlerin sınırlı bir zaman diliminde birleştiği şiddetli bir fırtına dönemi olacak” diye konuştu.
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü (APEC) Liderler Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
DÜNYA
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değil
Dün, 23:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала