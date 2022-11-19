https://sputniknews.com.tr/20221119/rusya-basbakan-yardimcisi-belousov-kuresel-ekonomi-buyuk-bir-firtina-donemine-giriyor-1063628907.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Belousov: Küresel ekonomi büyük bir fırtına dönemine giriyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Belousov: Küresel ekonomi büyük bir fırtına dönemine giriyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Belousov, önümüzdeki birkaç yılın küresel ekonomi için gerçek bir fırtına dönemi olacağını belirtti. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

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andrey belousov

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Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov, önümüzdeki birkaç yılın küresel ekonomi için gerçek bir fırtına dönemi olacağını söyledi.Belousov, “Bugün uluslararası ticaret ve yatırımların ele alındığı bir gündü. Ana konu kriz. Küresel ekonominin, iklim sorunları ve teknolojik gelişimin çözülmemiş sorunları ile daha da şiddetlenen ciddi şoklar dönemine girdiği konusunda hemen herkes hemfikir” dedi.Balousov, forumdaki konuşmacıların bu durumdan sadece birlikte çıkılabileceğine vurgu yaptıklarını belirterek, “Şu anda dünyada ortaya çıkan sorunların ciddiyetini daha yeni anlamaya başladığımız bir döneme giriyoruz. Gerçek şu ki, önümüzdeki birkaç yıl, uzun zaman önce biriken olumsuz eğilimlerin sınırlı bir zaman diliminde birleştiği şiddetli bir fırtına dönemi olacak” diye konuştu.

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