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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değil
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değil
Tayland'da düzenlenen APEC Liderler Zirvesi'nde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Asya-Pasifik'in 'kimsenin arka bahçesi olmadığını', 'büyük güç... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T23:12+0300
2022-11-18T23:15+0300
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Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü (APEC) Liderler Zirvesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklıklarını güçlendirdiğini, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleriyle bağlarını daha önce görülmemiş ölçüde genişlettiğini belirterek "Mesajımız açık. ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine ekonomik taahhüdü yıllarca değil, on yıllarca ve kuşaklarca sürecek. Bu bölge için ABD'den daha iyi bir ekonomik ortak yok." dedi.Washington'ın bölgeye doğrudan yatırımlar ile sermaye ve ticaret akışını artırmak için çalışacağını aktaran Harris, ABD'nin piyasa müdahalelerini ve adil olmayan rekabet avantajlarını reddedeceğini dile getirdi.Harris, "ABD, küresel büyümenin motoru olmayı sürdürecek, bölgedeki ekonomilerin ve şirketlerin güçlü bir ortağı olacak, burada kalıcıyız." ifadesini kullandı.'Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değil'Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Asya-Pasifik'in "kimsenin arka bahçesi olmadığını", "büyük güç mücadelesinin sahasına dönüşmemesi gerektiğini" vurguladı.Şi zirvedeki mesajında, Harris'in kullandığı "Hint-Pasifik" tanımı yerine "Asya-Pasifik" ifadesini kullanarak bölgenin on yıllar içinde ekonomik iş birliği sayesinde kalkınma alanında önemli mesafe kaydettiğine dikkati çekti.Bölgenin ekonomik iş birliği sayesinde hızlı bir modernleşme ivmesi yakaladığını vurgulayan Şi, "Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değildir ve büyük güç mücadelesinin alanı olmamalıdır. Yeni bir Soğuk Savaş başlatma çabasına ne bölge halkları ne de zamanın eğilimleri izin verecektir." değerlendirmesinde bulundu.Şi, APEC'in ekonomik küreselleşmenin fırsatlarından en iyi şekilde yararlandığını işaret ederek "Asya-Pasifik bölgesinde yıllar içinde oluşmuş sanayi ve tedarik zincirlerini bozmaya yönelik bir girişim, ekonomik iş birliğini çıkmaza sürükleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik iş birliğine katkı sunmayı sürdüreceğini ifade eden Şi, "ortak geleceği paylaşan Asya-Pasifik topluluğu inşa etme" çağrısı yaptı.Şi'nin sözlerinin, ABD'nin adını anmadan Washington ile Pekin arasında bölgede artan nüfuz mücadelesine gönderme yapan mesajlar içermesi dikkati çekti.Macron'dan 'tek dünya düzeni' çağrısıZirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da iki büyük güç arasındaki güç mücadelesinin "büyük risk ve meydan okuma" olduğunu belirterek "cepheleşmeye" son verilmesi çağrısında bulundu.ABD ve Çin arasındaki artan rekabet ve cepheleşmenin bazı ülkeleri taraf olmaya zorladığına dikkati çeken Macron, "Nihayetinde dünyada yalnızca iki büyük güç, iki kutup görmek isteyenler çok ve bu ciddi bir hata, ABD ve Çin için bile. Tek dünya düzenine ihtiyacımız var." dedi.Macron, Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesine yaklaşımında "dinamik dengeyi" hedeflediğini vurgulayarak, "Biz hegemonyaya inanmıyoruz, cepheleşmeye inanmıyoruz. Biz istikrara inanıyoruz." ifadesini kullandı.
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çin, şi cinping, abd, kamala harris, fransa
çin, şi cinping, abd, kamala harris, fransa

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değil

23:12 18.11.2022 (güncellendi: 23:15 18.11.2022)
© AFP 2022 / FAZRY ISMAILGüneydoğu Asya ülkesi Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü (APEC) Liderler Zirvesi
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü (APEC) Liderler Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022 / FAZRY ISMAIL
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Tayland'da düzenlenen APEC Liderler Zirvesi'nde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Asya-Pasifik'in 'kimsenin arka bahçesi olmadığını', 'büyük güç mücadelesinin sahasına dönüşmemesi gerektiğini' vurguladı.
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü (APEC) Liderler Zirvesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklıklarını güçlendirdiğini, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleriyle bağlarını daha önce görülmemiş ölçüde genişlettiğini belirterek "Mesajımız açık. ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine ekonomik taahhüdü yıllarca değil, on yıllarca ve kuşaklarca sürecek. Bu bölge için ABD'den daha iyi bir ekonomik ortak yok." dedi.
Washington'ın bölgeye doğrudan yatırımlar ile sermaye ve ticaret akışını artırmak için çalışacağını aktaran Harris, ABD'nin piyasa müdahalelerini ve adil olmayan rekabet avantajlarını reddedeceğini dile getirdi.
Harris, "ABD, küresel büyümenin motoru olmayı sürdürecek, bölgedeki ekonomilerin ve şirketlerin güçlü bir ortağı olacak, burada kalıcıyız." ifadesini kullandı.

'Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değil'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Asya-Pasifik'in "kimsenin arka bahçesi olmadığını", "büyük güç mücadelesinin sahasına dönüşmemesi gerektiğini" vurguladı.
Şi zirvedeki mesajında, Harris'in kullandığı "Hint-Pasifik" tanımı yerine "Asya-Pasifik" ifadesini kullanarak bölgenin on yıllar içinde ekonomik iş birliği sayesinde kalkınma alanında önemli mesafe kaydettiğine dikkati çekti.
Bölgenin ekonomik iş birliği sayesinde hızlı bir modernleşme ivmesi yakaladığını vurgulayan Şi, "Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değildir ve büyük güç mücadelesinin alanı olmamalıdır. Yeni bir Soğuk Savaş başlatma çabasına ne bölge halkları ne de zamanın eğilimleri izin verecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Şi, APEC'in ekonomik küreselleşmenin fırsatlarından en iyi şekilde yararlandığını işaret ederek "Asya-Pasifik bölgesinde yıllar içinde oluşmuş sanayi ve tedarik zincirlerini bozmaya yönelik bir girişim, ekonomik iş birliğini çıkmaza sürükleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik iş birliğine katkı sunmayı sürdüreceğini ifade eden Şi, "ortak geleceği paylaşan Asya-Pasifik topluluğu inşa etme" çağrısı yaptı.
Şi'nin sözlerinin, ABD'nin adını anmadan Washington ile Pekin arasında bölgede artan nüfuz mücadelesine gönderme yapan mesajlar içermesi dikkati çekti.
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINGüneydoğu Asya ülkesi Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü (APEC) Liderler Zirvesi
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü (APEC) Liderler Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü (APEC) Liderler Zirvesi
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN

Macron'dan 'tek dünya düzeni' çağrısı

Zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da iki büyük güç arasındaki güç mücadelesinin "büyük risk ve meydan okuma" olduğunu belirterek "cepheleşmeye" son verilmesi çağrısında bulundu.
ABD ve Çin arasındaki artan rekabet ve cepheleşmenin bazı ülkeleri taraf olmaya zorladığına dikkati çeken Macron, "Nihayetinde dünyada yalnızca iki büyük güç, iki kutup görmek isteyenler çok ve bu ciddi bir hata, ABD ve Çin için bile. Tek dünya düzenine ihtiyacımız var." dedi.
Macron, Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesine yaklaşımında "dinamik dengeyi" hedeflediğini vurgulayarak, "Biz hegemonyaya inanmıyoruz, cepheleşmeye inanmıyoruz. Biz istikrara inanıyoruz." ifadesini kullandı.
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