https://sputniknews.com.tr/20221119/oguzhan-ugur-gozaltina-alindi-bu-defa-angarada-yakalandim-1063625072.html
Oğuzhan Uğur, gözaltına alındı: 'Bu defa Angara’da yakalandım'
Oğuzhan Uğur, gözaltına alındı: 'Bu defa Angara’da yakalandım'
Video içerik üreticisi Oğuzhan Uğur, gözaltına alındığını duyurdu. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T10:59+0300
2022-11-19T10:59+0300
2022-11-19T10:59+0300
yaşam
oğuzhan uğur
yakalama
yakalama kararı
gözaltı
gözaltı kararı
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Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı."Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara’da yakalandım" ifadelerini kullanan Oğuzhan Uğur daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.Uğur, gözaltına alınma nedeni hakkında bir açıklama yapmadı.
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oğuzhan uğur, yakalama, yakalama kararı, gözaltı, gözaltı kararı
oğuzhan uğur, yakalama, yakalama kararı, gözaltı, gözaltı kararı
Oğuzhan Uğur, gözaltına alındı: 'Bu defa Angara’da yakalandım'
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Video içerik üreticisi Oğuzhan Uğur, gözaltına alındığını duyurdu.
Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.
"Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara’da yakalandım" ifadelerini kullanan Oğuzhan Uğur daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.
Uğur, gözaltına alınma nedeni hakkında bir açıklama yapmadı.