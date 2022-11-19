Oğuzhan Uğur, gözaltına alındı: 'Bu defa Angara’da yakalandım'

Yakalama kararı çıkmış. Bu defa Angara’da yakalandım 😂🤦🏻‍♂️ Çayımızı içtik çıktım, iyiyim teşekkürler. Polis arkadaşlar efsanelerdi bu arada. Güzel arkadaşlarım oldu. 💪🏻🤘🏻 pic.twitter.com/xLsR5tZ4JG